Свят

Байдън с емоционална изповед за рака: Забавя ме, но не ме спира

Бившият президент на САЩ разкри, че заради диагнозата ще трябва да ограничи медийните си изяви около излизането на новите си мемоари „Обещай ми, Америка“. Въпреки тежкото си състояние, 83-годишният политик остава оптимист за своето лечение

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Б ившият президент Джо Байдън разкри в неделя, че диагнозата му рак на простатата го е забавила и той ще може да прави само ограничени изяви за популяризирането на предстоящите си президентски мемоари.

Байдън, който съобщи за заболяването си миналата година след напускането на Белия дом, написа в X, че лекарите му „продължават да са окуражени“ от начина, по който той реагира на лечението, но призна, че „някои дни са по-добри от други“.

„Докато пишех книгата, ми беше поставена диагноза рак – болест, добре позната на милиони американци и техните семейства“, написа 83-годишният Байдън.

„Някои дни са по-добри от други. Това не ме е спряло, но понякога ме забавя. То означава, че за съжаление няма да мога да водя толкова разговори за книгата си, колкото се надявах. Надявам се обаче думите на страницата да говорят сами за себе си.“

Неговите мемоари „Обещай ми, Америка“ са насрочени за публикуване на 17 ноември.

„Това обхваща годините ми като президент. Предизвикателствата, с които се сблъскахме, решенията, които взех, и защо ги взех. Става въпрос за това кои сме ние като нация“, каза Байдън. „За какво се борим. И за ролята на Америка в света. Повече от всичко, става въпрос за моята вяра в американския народ и великия американски експеримент за самоуправление и демокрация.“

Миналия месец 46-ият президент отправи лично послание относно здравето си по случай Месеца за борба с рака на простатата, призовавайки мъжете да преминават през редовни прегледи за ранна диагностика.

„Когато го открихме, той вече се беше разпространил в костите ми“, написа Байдън в социалните мрежи. „Когато ракът на простатата се открие рано, петгодишната преживяемост е близо 100%.“, добави той.

Изразявайки благодарност към медицинския си екип, той добави: „Техните умения, всеотдайност и състрадание означават толкова много. Лъчетерапията от миналата есен проработи според очакванията и аз продължавам да правя нещата, които ме вълнуват, като например да завърша мемоарите си.“

Байдън завърши курса си на лечение за рак в четвърти стадий през октомври 2025 г. Неговият син Хънтър Байдън описа състоянието на баща си като изключително тежко.

„Ракът се е разпространил, метастазирал е в костите му и отвъд тях“, каза Хънтър през август. „Много е болезнено и е много изтощително в много отношения.“, добави той.

Мемоарите на Байдън идват броени месеци след като бившата първа дама Джил Байдън издаде своята книга „Поглед от източното крило“ през юни.

Източник: nypost.com    
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