Огромен взрив в Турция, много загинали и ранени

Ш естима души загинаха и около дузина бяха ранени днес, след като експлозия разтърси завод за желязо и стомана близо до град Измир в Турция, съобщиха от кабинета на валията.
Първоначално беше съобщено за трима загинали, 14 ранени и 10 заклещени под развалините, но актуализираха данните, че един от ранените е починал, както и двама от извадените от развалините, с което общият брой на жертвите достига шест.
Кадри, публикувани от мястото на инцидента, показват облак от гъст дим, издигащ се в синьото небе, докато пламъци сякаш обгръщат висока сграда в завода на в Алиага, на около 60 километра северно от Измир.
Очевидецът Дениз Юлкер, който минавал наблизо, заяви, че взривът се е усетил като земетресение.
İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda patlamanın sonrasında yükselen dumanlar böyle görüntülendi. #izmir #aliağa #patlama https://t.co/DkifUst3BN— İzlek Haber (@izlekhaber) November 9, 2026
„Усети се сякаш земята се движи под нас, помислих си, че е земетресение. Когато погледнах към фабриката отсреща, излизаше гъст черен дим. Пожар избухна там, където беше коминът“, каза Юлкер пред Анадолската агенция.
„Беше като да избухна бомба“, каза Туран Илбай, който работи като шофьор на камион във фабриката и също говори пред Анадолската агенция.
Първоначалните данни сочат, че експлозията е станала, когато мостов кран се е срутил в голяма промишлена пещ, използвана по време на процеса на леене на стомана.
Кметът на Измир Джемил Тугай заяви, че спасителните екипи „продължават работата си по отстраняването на срутената платформа“ и че пострадалите са работници.
„За съжаление, получихме предварителна информация, сочеща голям брой смъртни случаи и ранени сред работещите във фабриката. Точният брой ще стане ясен, след като останките бъдат отстранени“, написа той в X.
Aliağa ilçemizdeki bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama hepimizin yüreğini yaktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ulaşıp yangını söndürdü, çöken platformun kaldırılması için ise tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Olayda ne yazık ki fabrikada görevli olan vatandaşlarımızdan çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğuna dair ön bilgi bizlere ulaştı. Can kaybı ve yaralılarımızın kesin sayısı enkazın kaldırılması ile netleşecek. Kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, can kayıplarının artmaması en büyük temennimiz. İzmir’imize büyük geçmiş olsun. Allah beterinden esirgesin.— Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) November 9, 2026