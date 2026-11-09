„Мръсна игра“: Арестуваха брата на Виктор Орбан, бившият премиер проговори

У нгарската полиция днес е задържала брата на бившия националистически лидер Виктор Орбан, според съобщение в пресата, споделено от премиера Петер Мадяр.

Проевропейският консерватор Мадяр спечели убедителна победа на изборите през април, слагайки край на 16-годишното управление на Орбан, обещавайки да разследва предполагаемата корупция и злоупотреба с власт по време на управлението на съперника си.

„Според съобщения в пресата, братът на Виктор Орбан, Арон Орбан, е задържан по подозрение в трафик на хора“, написа Мадяр във Фейсбук.

Оригиналният информация е публикувана от новинарския сайт Kontroll, собственост на брата на Мадя, Мартон Мадяр.

Бившият премиер Орбан нарече задържането „мръсна игра“, обвинявайки правителството, че се опитва да елиминира политическите си опоненти.

„Аз съм мишената; брат ми е просто инструмент“, написа той във Фейсбук.

Подобно на други членове на семейство Орбан, Арон Орбан е изградил няколко успешни бизнес начинания по време на управлението на брат си.

Миналата година разследващи журналисти свързаха една от неговите компании с предполагаема схема за облекчаване на визи, която предлага преференциален достъп до унгарски работни визи за чужденци.

Полицията съобщи, че „няколко души са били задържани“ в Будапеща и в два града в околния окръг Пеща при операция, проведена във връзка с трафик на хора.

„В момента се извършват претърсвания в домовете на разследваните лица“, се казва в изявлението.

„Очакваме да предоставим допълнителни актуализации този следобед относно подробностите за престъпленията и извършените днес разследващи действия“, добавиха от полицията.

Съвместната операция беше проведена от Националното бюро за разследване (НБР) и Националната агенция за възстановяване и защита на активи (НАВЗА), орган за борба с корупцията с широки правомощия, създаден като част от кампанията на Унгария за отчетност.

През септември НАВЗА пое четири разследвания, включително едно, свързано с търговия с влияние, в което може да е замесен Арон Орбан, според местните медии.

Този случай е съсредоточен върху незаконна група, за която се твърди, че е обещала да заобиколи стандартните административни процедури за издаване на визи на чуждестранни граждани в замяна на пари.

Няколко разследвания набраха скорост, откакто Орбан загуби властта.

Трима бивши министри са в ареста, включително бившият управител на централната банка Дьорд Матолчи, когото Орбан някога нарече своя „дясна ръка“.