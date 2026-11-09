От Родопите до Холивуд: Станислава Айви разкрива тайните зад филма „Юли“ и гласуването за „Златните глобуси“

Н а 8 ноември документалният филм „Юли“ на журналистката и режисьор Станислава Айви постави финалния акцент в програмата на кино-литературния фестивал „Синелибри“. Премиерата се състои в „Топлоцентрала“, а зад лентата стои една дълбоко лична история за загубата, любовта и необикновената сила на музиката.

За създаването на филма, срещите с холивудски знаменитости и предстоящите си проекти Станислава Айви разказа пред Елизабет Методиева в рубриката „Една пита“ за Edna.bg.

Когато гайдата избира човека

„Юли“ е филм, създаден с много любов, чиито снимки започват преди близо две години и половина. Главният герой е Митко Ангелов – житейската половинка на Станислава, който губи своя брат.

В последните месеци от живота му единственото, което успява да го успокои, е звукът на гайдата, след което той започва сам да се учи да свири на този специален инструмент. След загубата Митко предприема пътешествие, за да открие защо именно гайдата се е появила в живота на семейството му в най-трудния момент.

„Много ми харесва идеята, че гайдата избира човека, а не човекът гайдата“, споделя Станислава.

Пътешествието отвежда зрителите от магичните Родопи чак до Калифорния, където екипът се среща с изключителни личности. Сред тях е Ерик Риглър – музикант, участвал в създаването на саундтрака на легендарния филм „Смело сърце“ с Мел Гибсън, както и Джарон Ланиер – пионер на виртуалната реалност с впечатляваща колекция от музикални инструменти от цял свят, включително българска каба гайда.

Филм, създаден със сърце, а не с милиони

Станислава признава, че реализацията на проекта далеч не е била лесна и екипът дълго е чакал финансиране. Въпреки предизвикателствата, с подкрепата на партньори и приятели лентата е завършена.

„Това не е проект, направен с милиони“, подчертава тя и допълва: „Юли е човек, който е давал страшно много любов на всички около себе си. Сега ние се опитваме да върнем тази любов чрез филма“.

От „Юли“ до „Златните глобуси“ и нови холивудски проекти

Разговорът продължава и с темата за Холивуд. От миналата година Станислава Айви е сред гласуващите членове на „Златните глобуси“ – признание, което ѝ дава възможност да гледа най-новите продукции и да интервюира големи имена в световното кино. В момента тя е в разгара на сезона на наградите и подготвя и пълнометражен игрален филм с международен актьорски състав, който очаква финансиране.

В края на интервюто тя споделя и за личния си свят – предпочитанието към бързия пазарен шопинг пред дългите обиколки, любовта към спорта за освобождаване от напрежение и спонтанните пътешествия с Митко, доказвайки че вдъхновението е навсякъде около нас.