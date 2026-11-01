Дъщерята на Брус Уилис разсмя със снимка за Хелоуин, на която е негово копие

З а Хелоуин 32-годишната художник-дизайнер Талула Уилис - най-малката дъщеря на Брус Уилис и Деми Мур - доказа, че понякога за страхотен костюм не са нужни никакви дрехи или грим, а само генетика, съобщава People.

В социалните мрежи тя сподели архивна бебешка снимка от момента на раждането си, на която приликата с известния ѝ баща е толкова очевидна, че двамата изглеждат като с абсолютно идентична прическа. Талула се включи в популярен онлайн тренд, шегувайки се с визията си на недоносено бебе с опадаща коса, което изглежда точно като екшън звездата от „Умирай трудно“.

Трогващата връзка между баща и дъщеря

Талула редовно споделя в Instagram моменти от ежедневието си с Брус Уилис (71 г.), показващ топлината в семейството им. През последните месеци тя неведнъж публикува трогателни кадри, на които го прегръща, прекарва следобеди с него или гледа класиката му „Петият елемент“.

Bruce Willis’ Daughter Tallulah Shares Newborn Photo in Which She Looks Exactly Like Famous Dad with ‘Accurate Hairline’ https://t.co/AzacWFALRP — People (@people) October 31, 2026

През 2022 и 2023 г. семейството на актьора обяви публично, че той страда от афазия и фронтотемпорална деменция - заболявания, които засягат речта, паметта и когнитивните му способности.

Оттогава Талула и сестрите ѝ Румър и Скаут, заедно с майка им Деми Мур и настоящата съпруга на Брус, Ема Хеминг, се грижат за актьора и споделят с феновете само най-позитивните и щастливи моменти:

„Като семейство преценяваме внимателно какво да публикуваме. Когато той има добър ден, изпълнен с усмивки, аз избирам да го покажа на света, защото знам колко много значи той за всички нас“, споделя Талула.