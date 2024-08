Сайт за възрастни предложи много пари на звезда от Олимпиадата, вижте защо

О лимпийските мечти на френския състезател по скок на височина Антъни Аммирати бяха разбити, след като интимните му части се удариха в летвата по време на скок - но сега това доведе до получаването на предложение за пари от сайт за възрастни.

(Във видеото може да научите повече за: Изцепки от летни олимпийски игри)

21-годишният младеж се превърна в интернет сензация след сърцераздирателната си злополука, при която не успя да преодолее 5,70 м и не успя да стигне до финала на скока на дължина на Олимпийските игри в Париж.

В един инфарктен момент изглеждаше, че Аммирати ще успее, но докато се спускаше, мъжкото му достойнство каза последната си дума като провали шансовете му за финала, съобщава Daily Star.

"Това е голямо разочарование", сподели Аммирати пред Френската федерация по лека атлетика.

Anthony Ammirati might’ve lost the #Olympics competition but he already won the genetic lottery… https://t.co/xS4HJVZQ6L pic.twitter.com/3Ehp0KVdiq