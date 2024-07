Защо плуването е било табу на Древните Олимпийски игри

М арк Шпиц и Майкъл Фелпс може и да са едни от най-великите съвременни олимпийци, но подвизите им в басейна не биха били оценени по достойнство в Древна Гърция. Всъщност нито веднъж в историята на първоначалните олимпийски игри плуването не е било включено като състезание, въпреки че повечето гърци са знаели как да плуват и дори са се гордеели с уменията си във водата.

(Във видеото може да научите повече за: Изцепки от летни олимпийски игри)

Древните олимпийски игри са се провеждали между VIII и IV в. пр.н.е. и са включвали състезания като борба, бокс и петобой. Популярна обида от този период е да се каже, че някой не умее нито да чете, нито да плува, което показва, че уменията във водата са се смятали за уважително качество. Поради това историците са озадачени защо този спорт никога не е бил включен в игрите.

В търсене на решение на загадката някои учени изказват хипотезата, че плуването е било изключено, защото не се е разглеждало като военна дейност, а всички олимпийски спортове е трябвало да включват дисциплини, които са били полезни на бойното поле. Въпреки това известният историк Херодот описва как гръцките войници са успели да избегнат клане по време на Персийските войни, като са плували на безопасно място, а други сведения сочат, че плувците са били използвани за доставяне на провизии на обсадените спартанци по време на Пелопонеската война.

