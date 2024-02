Олимпийски игри 2024: Париж раздава от най-ценното си и взема тройно

Н а 8 февруари организаторите на Олимпийските игри разкриха, че медалите на Игрите в Париж през 2024 г. ще имат по едно парче оригинално желязо от Айфеловата кула. За създаването на революционния дизайн комитетът по планирането се обърна към френската бижутерска къща Chaumet, предава People.

"Консултирахме се с архивния отдел, като имахме предвид две основни идеи: да обработим това парче от Айфеловата кула във формата на шестоъгълник, за да представим Франция, и да го поставим в центъра на медала и в центъра на произведение от лъчисто и фасетирано злато", заяви творческият директор на Chaumet Клементин Масонат пред Olympics.com.

Уебсайтът обяснява, че в центъра на всеки медал има "желязо, което е оставено в оригиналния си цвят" и е щамповано с емблемата на Игрите Париж 2024, за да се получи "двуцветен ефект".

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, chaque médaille olympique et chaque médaille paralympique sont ornées d’un morceau de métal hautement symbolique et d’une valeur inestimable : le fer d’origine de la tour Eiffel. pic.twitter.com/lhOBN9I3xn

Около шестоъгълника са разположени тънки линии на неправилни интервали, които са "ударени, а не гравирани", за да представят "както блясъка на Франция в света, така и лъчезарните изпълнения на спортистите на Игрите", според уебсайта. Параолимпийските медали също ще бъдат инкрустирани с иконата на Айфеловата кула.

"Както обикновено, Париж 2024 постави спортистите в центъра на проекта. Искахме две неща: да имаме сходни медали за олимпийци и параолимпийци и медалите да включват парче безценно желязо [от Айфеловата кула]", каза петкратният носител на златен медал биатлонистът Мартен Фуркад пред Olympics.com

Les médailles traversent l'histoire édition après édition.

Nous avons voulu des médailles uniques et françaises.



Pour cela, nous avons marié le symbole le plus fort des Jeux, la médaille, avec le symbole absolu de Paris et de la France dans le monde entier, la tour Eiffel. pic.twitter.com/JO7XbtNUjq