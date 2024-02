"Олимпийски игри на стероиди": Спортното състезание, което насърчава употребата на допинг

М илиардерът от "Силиконовата долина" Питър Тийл подкрепя финансово "Олимпийски игри на стероиди", чийто организатор се хвали, че спортистите ще вземат допинг "открито и честно".

Тийл, който натрупа богатството си като ранен инвеститор в технологични стартъпи като PayPal и Facebook, подкрепя Enhanced Games, които активно ще насърчават спортистите да използват дрога за подобряване на резултатите.

Предприятието, което има за цел да подпомогне изследванията в областта на хранителните добавки и биохаковете, които разширяват границите на човешките постижения, е дело на д-р Арон Д'Соуза, юрист по образование, който се прочува с това, че замисля съдебния процес на Тийл срещу Gawker Media.

Той планира да предостави повече подробности на 17 април и да популяризира противоречивата концепция в Париж по време на Летните олимпийски игри, които започват през юли.

Тийл е сред няколкото високопоставени инвеститори в рисков капитал, които подкрепят проекта, включително милиардерът Кристиан Ангермайер от Apeiron Investment Group и Баладжи Сринивасан, бивш главен технологичен директор на борсата за криптовалути Coinbase.

Д'Соуза не разкрива колко пари са събрани, като казва пред The Post, че те са в размер на "едноцифрено число милиони" - сума, която е "достатъчна за производството на първите игри".

Д'Соуза казва, че Enhanced Games преговарят с няколко града домакини, "които разполагат с необходимата инфраструктура", въпреки че отказва да уточни кое място ще бъде домакин на първото състезание, което той очаква да започне до средата на следващата година.

Състезанието ще включва пет дисциплини - плуване, гимнастика, вдигане на тежести, лека атлетика и борба - и ще се провежда веднъж годишно на вече съществуващи места.

Той разкрива пред The Post, че идеята на Enhanced Games е да позволи на спортистите да използват каквито си искат вещества "открито и честно" - за разлика от Олимпийските игри, където "44% от олимпийците признават, че използват забранени вещества, а само 1% биват хванати".

"Моето тяло, моят избор, твоето тяло, твоят избор", казва Д'Соуза пред The Post, когато е запитан за философията, която стои зад това да се позволи на спортистите да вземат стероиди.

"Хората трябва да могат да правят избор за тялото си и никой - независимо дали е спортна федерация, или правителство - не трябва да може да им казва какво да правят по този въпрос", казва той.

По думите му събитията са отворени за всички спортисти - настоящи и бивши професионалисти и аматьори - и че разрешаването им да подобряват постиженията си с вещества ще позволи на изследователите да получат по-добра представа за това какви са технологиите, които могат да увеличат дълголетието и "здравословното стареене".

"Смятаме, че по този начин ще се създадат условия, чрез които ще получим много по-голям набор от данни за спортисти и хора, които се стремят към самоусъвършенстване чрез наука", казва Д'Соуза.

Според него данните ще бъдат "много полезни за определяне на съединения и терапии за удължаване на човешкия живот". Д'Соуза прогнозира, че Enhanced Games ще направи за борбата със стареенето това, което "ChatGPT направи за изкуствения интелект".

56-годишният Тийл е сред няколкото магнати от "Силиконовата долина", които са инвестирали милиони във финансирането на изследвания, целящи да помогнат на хората да живеят по-дълго. Самият Тиел приема човешки хормон на растежа, за да поддържа мускулна маса, както и лекарството срещу диабет метформин, което стана популярно в общността на хората, занимаващи се с борба със стареенето.

Тийл сподели пред медиите, че спазва палеодиета, при която се избягват преработените храни в полза на непреработените плодове, зеленчуци и нетлъсто месо, и че има намерение един ден да замрази криогенно тялото си, за да може да бъде съживен посмъртно, ако и когато технологиите позволят това.

🚨📰| BREAKING: Billionaire Peter Thiel is funding the "Enhanced Games" a rival to the Olympics that would ALLOW athletes to use performance enhancing drugs "open and honestly."



It has been labelled as ‘Olympics on Steroids’, per multiple reports. pic.twitter.com/TGa75AQSpu