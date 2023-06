С метално тяло на петна и извиваща се пъпна връв: Откриха ли извънземния метеор

С мята се, че на дъното на Тихия океан се намират останките от първия междузвезден метеор. Миналата седмица един противоречив учен и неговият екип твърдяха, че са ги открили. Ето какво разказва по темата BBC.

Надълбоко под Тихия океан, в непрогледна бездна на около една миля (1,6 км) под водата, любопитно черно-сребърно чудовище раздвижва калта. С метално тяло на петна и извиваща се пъпна връв от лилаво въже, за ексцентричната дълбоководна фауна на региона то може да прилича на някакъв правоъгълен скат. Това е първата в света "междузвездна кука" - уникално приспособление, проектирано и разгърнато от противоречивия физик от Харвард Ави Льоб. Тя е на лов за извънземен материал - и може би е открила нещо.

Пурообразната комета Оумуамуа, която безшумно се промъкна покрай Земята през октомври 2017 г., за да изчезне завинаги в пустотата на космоса. Това беше първият известен междузвезден посетител на Земята - непознат пътешественик, който може би е пътувал около 600 000 години, за да достигне до нашето малко синьо кълбо. Стремежът на Льоб да го разбере му донесе нов прякор - "Ловецът на извънземни от Харвард", бестселър и немалко критики от страна на колегите му учени.

Имайки предвид тази комета, Льоб решава да потърси други космически аномалии. И ето че чрез екип от университетски студенти и удобен онлайн каталог на огнените кълба, засечени около Земята, той стига до "IM1" - странен метеорит, който се взривява над Тихия океан в 3,05 ч. местно време на 9 януари 2014 г.

Сега Льоб смята, че е открил някои останки от този небесен пришълец. Възможно ли е тези редки фрагменти, всеки с диаметър около една трета от милиметъра, да са отломки от далечна Слънчева система? Дали наистина е успял да ги отсее от необятната Тихоокеанска шир? И защо търсенето е толкова провокативно?

Сурово напомняне

The underwater search for an alien meteor https://t.co/HlX5yTKIVK#galileoproject