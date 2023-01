Учени признават: Трудно се откриват астероиди преди приближаването им към Земята

В незапното появяване на астероид с размерите на малък камион в близост до Земята в четвъртък, макар и непредставляващ заплаха за хората, показва проблем в способностите за засичане на небесни тела, които действително биха могли да причинят щети, казват астрономи, цитирани от Ройтерс.

НАСА от години дава приоритет на откриването на астероиди, които са по-големи и потенциални опасни от 2023 BU - малка космическа скала, която в най-близката си точка беше на 3600 километра от земната повърхност, доста по-късо разстояние от повечето геостационарни спътници в орбита.

2023 BU е накрая на група от небесни тела от 5 до 50 метра в диаметър, включително и такива с размери на олимпийски басейн. Подобни обекти е трудно да бъдат открити, докато не се приближат много до Земята. Това усложнява всички усилия за предварителна подготовка за реакция на приближаващо опасно небесно тяло.

Вероятността за удар на Земята с космическа скала - метеор, с подобни размери при навлизане в атмосферата, е сравнително малка. Според изчисления на НАСА петметров обект се насочва към планетата ни веднъж годишно, а 50-метров - един път на хиляда години.

С настоящите си възможности обаче астрономите не могат да видят подобно тяло дни преди да се насочи към Земята.

Asteroid #2023BU passed 9,967 ± 2 km from the centerpoint of Earth around 27 January 2023 00:29 UT. Since Earth's radius is about 6,378 km, it was expected to pass ~ 3,589 ± 2 km from the surface of Earth over the southern tip of South America. pic.twitter.com/aNlFSCFXCy