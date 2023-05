Метеоритът, разбил се в къща в САЩ, може да е парче от Халеевата комета на 5 млрд. години

М етеоритът, който се разби в дом в Ню Джърси в понеделник, може да е на четири до пет милиарда години и да е отломка от Халеевата комета, пише Livescience.

Никой не е бил в дома на Сузи Коп в Hopewell Township, Ню Джърси, когато космическата скала се е разбила там, според CBS News Philadelphia. Метеоритът се е приземил около 13:00 часа (източно лятно часово време), нахлувайки през покрива и разбивайки се в спалнята на бащата на Коп. Съдейки по щетите, метеоритът се е ударил в пода, отскочил до тавана и спрял в ъгъла на стаята. Металната скала е с размери около 10 на 15 сантиметра.

„Докоснах нещото, защото си помислих, че е случаен камък… и беше топло“, каза Коп пред CBS News.

Метеорит проби покрива на къща в САЩ (СНИМКА)

Властите все още разследват произхода на космическата скала, но Дерик Питс, главният астроном в Института Франклин във Филаделфия, казва пред CBS News, че може тя да е на четири до пет милиарда години. Възможно е метеоритът да е бил част от продължаващия метеоритен дъжд Ета Аквариди, който се случва приблизително между 19 април и 29 май всяка година и който е достигнал своя връх около 5 и 6 май тази година. По време на пиковите дни метеоритният дъжд може да предизвика стотици „падащи звезди" на час – повечето от които са метеори, които изгарят в атмосферата. Тези метеори са скалисти отломки, оставени от Халеевата комета, която става видима от Земята на всеки 75 до 79 години, според НАСА.

„Да удари къща, хората да могат да я вдигнат, това е наистина необичайно и се е случвало много малко пъти в историята“, казва Питс.

