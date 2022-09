Загадъчно "огнено кълбо" е преминало над Шотландия и Северна Ирландия

П овече от 200 души съобщиха, че са видели загадъчно "огнено кълбо" да преминава по небето над Шотландия и Северна Ирландия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Британската мрежа за метеори уточни, че е започнала да получава съобщения за огнени кълба около 21 ч. в четвъртък.

There have been more than 200 reports of a mysterious "fireball" crossing the night sky over Northern Ireland and Scotland | Read more: https://t.co/tkg8cGXhPj pic.twitter.com/rDLocD44RG — RTÉ News (@rtenews) September 15, 2022

Тя проучва, за да установи какъв е бил обектът - метеор или космическа отломка.

Дани Нел, на 21 години, разхождал кучето си в Джонстоун, западно от Глазгоу, когато видял явлението. "Видях проблясък в небето, извадих телефона си и го заснех", казва той пред Прес асосиейшън.

"Помислих, че може да са фойерверки заради футбола, но бързо осъзнах, че не са и грабнах телефона, за да се опитам да ги уловя",

казва Стив Оуънс, астроном от научния център в Глазгоу. Той вижда огнено кълбо над Шотландия в сряда вечерта и разказва пред радио Би Би Си:

Did I legit just see a shooting star in Motherwell or is that something crashing out the sky? pic.twitter.com/DBQh8zXjnT — Rhiannon Hayes (@RhiannonHayes12) September 14, 2022

"Беше невероятно. Седях в хола си точно в 22 ч. и видях през южния прозорец тази ярка огнена топка, този метеор да преминава през небето. Ясно ми беше, че е нещо специално, защото се виждаше през разкъсаните облаци. Виждаше се идеално, можех да видя как става на фрагменти, разпада се, отделят се малки парчета. Обикновено като виждаш метеор или падаща звезда са само малки ивици светлина за част от секундата. Това премина през небето поне за 10 секунди - вероятно по-дълго".

Оуънс добави, че е възможно отломки да са паднали на земята, но е "много невероятно" това да е станало в Шотландия.

"Обикновено тези малки ивици светлина, тези малки падащи звезди изгарят и всичко изчезва и се изпарява в атмосферата. Това миналата вечер обаче беше по-голямо от малко прах. То вероятно беше колкото топка за голф или дори крикет, а може и по-голямо, така че не е невъзможно парчета да са достигнали до земята".

BREAKING 🚨: Large meteor spotted burning up over Scotland and Northern Ireland pic.twitter.com/EpqXvpeZd4 — Latest in space (@latestinspace) September 15, 2022

Британската мрежа за метеорите ще изчисли траекторията по стотиците получени съобщения.

"Стори ми се, че отива на запад и след като и хора от Северна Ирландия съобщиха, че са го видели, може да е преминало над сушата и да е свършило в Атлантическия океан. Определено обаче не е невъзможно да е паднало над сушата - намирането му ще бъде предизвикателство", добавя той.

Заглавната снимка е илюстративна.