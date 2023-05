Ритуали, магии, храмове за сънища: Как е възникнала психотерапията

В малка долина на Пелопонес археологическият обект Епидавър се простира на различни нива. Там за първи път започва поклонението пред Асклепий през 6 век пр. Н. е., но основните паметници, особено Театърът, който се смята за един от най-чистите шедьоври на гръцката архитектура, датират от 4 век. Широкият археологически обект е знак на почит към лечебните култове от гръцката и римската еполи с храмове и болнични сгради, посветени на техните богове.

Нашите предци в областта на медицината са се стремили да лекуват ума много преди да могат да лекуват заболявания на мозъка. Магьосници и свещеници са се грижили за болните чрез внушение, терапевтична връзка и свойствата на времето, а не чрез наука. През последния век и половина напредъкът ни в разбирането и лечението на психичното неразположение е забележителен по всякакъв стандарт, черпейки важни уроци от напредъка в психологията и науката за мозъка и наученото от лекарите и медицинските сестри, които са лекували контузии по време на Първата световна война.

