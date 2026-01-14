Риана разкри, че би искала да има още едно дете тази година

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Ники Глейзър сподели шегите, които е изрязала от монолога си на Златните глобуси

Р иана намекна, че може би е готова да стане майка на четири деца, съобщи Daily Mail.

Във видеоклип, качен в Instagram в неделя, звездата, на 30 години, сподели мислите си за Новата година.

„Решавам да стана секси или да забременея през 2026 г.“, написа риалити звездата, която има две деца с годеника си Марк О'Конър, върху закачливо видео, в което изглежда дълбоко замислена над дилемата.

37-годишната Риана добави в секцията за коментари: „Чакай! Значи не съм луда? Обзалагам се!“

Деветкратният носител на награда „Грами“ и A$AP Rocky, също на 37 години, посрещнаха третото си дете, дъщеря на име Роки, на 13 септември. Те са родители и на двама сина, RZA, роден през 2022 г., и Riot, който се появи на бял свят през 2023 г.

Феновете на Риана бързо реагираха, като помолиха изпълнителката на хита на Umbrella, която издаде последния си студиен албум Anti през 2016 г., вместо това да „пуска нова музика“.

Те написаха: „Момиче, единственото нещо, от което имаш нужда, е този албум".

Това се случва, след като Риана наскоро се разчувства, докато говори за майчинството, възхищавайки се на растящите си деца по време на интервю за Extra.

Тя каза пред Extra: „Бебетата са невероятни. Всички те стават по-големи и не мога да го понеса. Синовете ми - о, Боже мой! - лицата им се променят. Вратовете им стават по-дълги. Обичам го.“

И Роки каза, че децата им са „сладки както винаги“, докато RZA и Riot „се разбират“ по-добре, отколкото е очаквал.

Рапърът каза: „Изненадан съм, че по-големите двамата се разбират толкова добре, нали знаете? Обикновено, за да са толкова близки по възраст, се карат много, но... щастливо семейство.“

Въпреки че призна, че по-големите им синове понякога „малко ревнуват“ от новородената си сестра, той ясно заяви, че в домакинството няма нищо друго освен любов.

През 2023 г. Риана каза пред Vogue, че дългогодишният ѝ партньор Роки е нейният „най-добър приятел“ и определи майчинството като „всичко“.

Риана каза, че първите ѝ няколко месеца като майка са били като влакче на ужасите и описа раждането като „главоблъсканица“, казвайки, че не може да повярва, че е влязла в болницата бременна и е излязла с бебе.

Певицата призна, че раждането на дете я е накарало да се преосмисли, като описа отглеждането на сина си като една от „най-страшните“ отговорности в живота си.

Rihanna reveals that she would like to have another child this year. pic.twitter.com/DSQy58YfHO — Pop Tingz (@PopTingz) January 13, 2026

Тя каза: „Отглеждането на млад чернокож мъж е една от най-страшните отговорности в живота [...]“ „Чуваш си: „На какво оставям децата си? Това е планетата, на която ще живеят?“

Въпреки предизвикателствата на майчинството, Риана настоя, че то само я е сближило с партньора ѝ Роки, тъй като каза, че те са „най-добри приятели с бебе“.

„Всичко се променя, когато имаш бебе, но не бих казала, че е направило нещо друго, освен че ни е сближило“, добави тя.

Тя също така възторжено отвърна на връзката на Роки със сина им, казвайки, че бебето им се нуждае от потвърждение от баща си, докато описваше близката им връзка.

Само девет месеца след раждането на първото си дете, Риана разкри втората си бременност, като дебютира с бебешкото си коремче по време на дългоочакваното полувреме на Супербоул през 2023 г.

През 2024 г. тя говори пред списание Interview за това как „COVID е ускорил“ връзката ѝ с Роки.

„Ако не беше COVID, щяхме да ни отнеме много повече време, за да се почувстваме комфортно един с друг, дори да разберем, че сме готови“, обясни тя.

Риана добави, че настоящата ѝ романтика е различна от всичко, което е преживявала преди, и че винаги е била убедена, че Роки ще стане „страхотен баща“.

Награждаваната звезда, която преди това е излизала с Крис Браун и бизнесмена Хасан Джамил, обясни: „Оставих Бог да ме води и просто се отпуснах. Защото в предишни връзки се опитвах, опитвах и дадох най-доброто от себе си, а ти все още чувстваш, че не е достатъчно.“

„Така че, когато някой те види напълно, повярва в теб и си мисли, че си достойна да бъдеш майка на децата му, това е страхотно чувство. Чувствах същото и аз към него.“

„Знаех, че ще бъде страхотен баща.“

На въпроса дали е изумена от постигнатото в живота си, Риана сподели: „Единственото нещо, което знаех, че искам или което можех да си представя, беше майчинството. Не знаех как ще се случи, но това е най-хубавата част от пътуването ми досега. Всичко останало беше изненада.“

Що се отнася до това колко деца иска да има, Риана каза пред списанието: „Толкова, колкото Бог иска да имам.“