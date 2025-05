Риана и A$AP Rocky обявиха, че очакват третото си дете по време на Met Gala

П о време на историческото издание на бала Met Gala, изпълнено с множество запомнящи се моменти, Риана и A$AP Rocky отново откраднаха шоуто. Звездната двойка разкри, че очаква своето трето дете, предаде "Асошиейтед прес" .

„Чувството е невероятно, нали знаете“, каза Rocky – съпредседател на бала – пред журналисти, които му честитиха в понеделник, след като се появиха информации, че двойката очаква трето дете. „Време е да покажем на хората какво сме готвили. Радвам се, че всички се радват за нас, защото ние определено сме щастливи.“

По-рано в понеделник TMZ съобщи, че Риана и рапърът очакват своето трето дете.

Снимки, направени в понеделник в Ню Йорк, показаха певицата с видимо наедрял корем. По-късно същата вечер Риана се появи на червения килим на Met Gala в костюм с райе и огромна шапка, демонстрирайки обявеното по-рано бременно коремче.

Rihanna reveals she is pregnant and expecting her third child with A$AP Rocky at the #MetGala 🤍 pic.twitter.com/39FQtA69rR