Риана роди третото си дете и разкри необичайното му име

М узикалната звезда Риана сподели снимка с новороденото си момиченце – първата ѝ дъщеря, след като вече е майка на двама сина, Рза (3 г.) и Райът (2 г.). Тя обяви, че дъщеря ѝ се казва Роки Айриш Майърс – в чест на A$AP Rocky – и е родена на 13 септември.

Риана изглеждаше невероятно елегантна след раждането, докато момиченцето ѝ беше облечено очарователно в розова дрешка с дантелени чорапки. Средното име Айриш изглежда е мил жест към наследството на покойния баща на Риана – Роналд Фенти, който имал африкански, ирландски, английски и шотландски корени.

Звездата и A$AP, чието истинско име е Раким Майърс, бяха приятели повече от десетилетие, преди да започнат връзка през 2020 г.,

след раздялата на Риана с бившия ѝ приятел Хасан Джамил. Две години по-късно, през май 2022 г., двойката посрещна първия си син Рза.

Риана обяви втората си бременност по време на шоуто в полувремето на Супербоул през февруари 2023 г., когато показа на живо коремчето си. През август същата година тя роди втория си син – Райът Роуз.

През май 2025 г. звездата публично потвърди, че очаква трето дете, показвайки бременността на Риана на Мет Гала. В скорошно интервю A$AP сподели, че се е молил новото им бебе да бъде момиче, след като вече имат двама синове.

Той каза:

„Надявам се да е момиче. Наистина го искам. Молим се за момиче.

При първото дете искахме да знаем пола. При второто не искахме. При третото – отново не искаме да знаем, докато не дойде моментът. Чувствам, че ще е момиче. Тази бременност е толкова различна от другите две. Личи си по самото изживяване. Надявам се да е момиченце, човече. Имам нужда от това“.

Той също говори за връзката му с Риана и подчерта, че се стараят да не обсъждат работа, когато са със семейството. „Не говорим твърде много за работа, защото се занимаваме с нея по цял ден, всеки ден. Когато се прибереш, става дума за семейството. За връзката ти. За дома ти. Не за всичко онова друго“.

Риана за първи път призна, че иска трето дете през декември 2023 г. в интервю за E! News. Когато я попитаха дали има нещо, което не е способна да постигне, тя отговори: „Засега – да имам дъщери. Уцелих 75% за момчета досега. Така че ще стискаме палци“.

Тя също така е казвала, че би искала да бъде родител като Тереза Джудис от Истинските съпруги на Ню Джърси. Носителката на „Грами“ каза пред ELLE, че харесва „Тереза от Джърси“, защото „тя не прави компромис, когато става дума за децата ѝ“. „Тя ще се бори за тези момичета,“ заяви Риана.

„Ще те смаже заради децата си. И това ми пасва, защото и аз ще съм такъв тип майка.

Луда на тази тема… Ако някой заговори за децата ми – край“, отсече певицата.