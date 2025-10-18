Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Галин проговори за паник атаките и депресията: „Хора, грижете се за себе си!“ (ВИДЕО)

И спанските власти започнаха разследване заради изчезването на картина на Пабло Пикасо по време на транспортирането й от Мадрид до Гранада, където трябваше да бъде показана, предаде АФП, като цитира полицейски източници.

Те обаче не са предоставили повече информацията на осведомителната агенция.

Според медии в южния испански град Гранада творбата Nature morte à la guitare, нарисувана в началото на XX век от Пикасо, е трябвало да бъде изложена от миналата седмица във Фондация "Каха Гранада".

Just read that Picasso’s Still Life with Guitar, worth 600k euros, got lost on the way to a show in Spain. pic.twitter.com/UGCoTYCjAd — DaVinci (@BiancoDavinci) October 17, 2025

Творбата се оценява на около 600 000 евро, отбелязва АФП.

Всички произведения, изложени в андалуския град, са от частни колекции, се казва в съобщение на организаторите, цитирано от АФП.

Откраднаха картина на Пикасо в Гърция

Творбите на Пикасо са предпочитана мишена за крадците, отбелязва осведомителната агенция.

През 1976 г. над 100 произведения на испанския художник бяха откраднати в Авиньон, в югоизточната част на Франция. Всички картини обаче бяха намерени впоследствие, припомня АФП.

Пабло Пикасо, който е роден през 1881 г. в испанския град Малага и умира през 1973 г. във френския Мужен, е считан за един от най-великите художници в историята.