Любопитно

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Творбите на Пикасо са предпочитана мишена за крадците, отбелязва осведомителната агенция

18 октомври 2025, 11:09
Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф
Йоана и Александра от Завоевателите бяха елиминирани от „Игри на волята“

Йоана и Александра от Завоевателите бяха елиминирани от „Игри на волята“
Безпрецедентна ситуация в новия епизод на „Игри на волята“

Безпрецедентна ситуация в новия епизод на „Игри на волята“
Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025

Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025
Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7

Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7
10 начина да понижите холестерола и да защитите сърцето си

10 начина да понижите холестерола и да защитите сърцето си
9 симптома на рак на яйчниците, които трябва да знаете

9 симптома на рак на яйчниците, които трябва да знаете
Галин проговори за паник атаките и депресията: „Хора, грижете се за себе си!“ (ВИДЕО)

Галин проговори за паник атаките и депресията: „Хора, грижете се за себе си!“ (ВИДЕО)

И спанските власти започнаха разследване заради изчезването на картина на Пабло Пикасо по време на транспортирането й от Мадрид до Гранада, където трябваше да бъде показана, предаде АФП, като цитира полицейски източници.

Те обаче не са предоставили повече информацията на осведомителната агенция.

Според медии в южния испански град Гранада творбата Nature morte à la guitare, нарисувана в началото на XX век от Пикасо, е трябвало да бъде изложена от миналата седмица във Фондация "Каха Гранада".

Творбата се оценява на около 600 000 евро, отбелязва АФП.

Всички произведения, изложени в андалуския град, са от частни колекции, се казва в съобщение на организаторите, цитирано от АФП.

Откраднаха картина на Пикасо в Гърция

Творбите на Пикасо са предпочитана мишена за крадците, отбелязва осведомителната агенция.

През 1976 г. над 100 произведения на испанския художник бяха откраднати в Авиньон, в югоизточната част на Франция. Всички картини обаче бяха намерени впоследствие, припомня АФП.

Пабло Пикасо, който е роден през 1881 г. в испанския град Малага и умира през 1973 г. във френския Мужен,  е считан за един от най-великите художници в историята.

Източник: БТА, Теодора Славянова    
Пабло Пикасо Изчезване на картина Разследване Испански власти Кражба на изкуство Транспортиране Гранада Мадрид Ценна творба Фондация Каха Гранада
Последвайте ни

По темата

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Почина китайският нобелов лауреат по физика Ян Чженинг

Почина китайският нобелов лауреат по физика Ян Чженинг

Обезщетения при пенсиониране - едни взимат 2, а други 6 заплати

Обезщетения при пенсиониране - едни взимат 2, а други 6 заплати

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

pariteni.bg
Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

carmarket.bg
Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“
Ексклузивно

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

Преди 15 часа
Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки
Ексклузивно

Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки

Преди 14 часа
Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски
Ексклузивно

Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски

Преди 13 часа
Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт
Ексклузивно

Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт

Преди 16 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво ще правим в неделя? – Ще чистим. – Ама аз мислех за нещо романтично... – Ще чистим заедно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полиция залови 11 мигранти в микробус край Бургас

Полиция залови 11 мигранти в микробус край Бургас

Свят Преди 49 минути

По случая е образувано досъдебно производство

Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените

Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените

България Преди 2 часа

Това е оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ

Свят Преди 3 часа

Тази информация се появи в медийното пространство на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита

<p>Как оцени Стармър разговора на Зеленски с европейските лидери?</p>

Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери като продуктивен

Свят Преди 3 часа

В социалната мрежа "Екс" Стармър призова за "справедлив и траен мир" в Украйна

Възстановено е движението на АМ "Тракия"

Възстановено е движението на АМ "Тракия"

България Преди 3 часа

Шофьорите, които пътуват в посока София изчакват на място

<p>Германският канцлер: АзГ иска да ни унищожи</p>

Германският канцлер Мерц: АзГ иска да ни унищожи

Свят Преди 3 часа

<p>Могат ли &quot;горещите вълни&quot;&nbsp;да са знак за повишен сърдечен риск при жените?</p>

Проф. Мария Орбецова: "Горещите вълни" могат да бъдат маркер за повишен сърдечно-съдов риск

България Преди 4 часа

За страната ни средната възраст за настъпване на менопаузата е 47 г., посочи проф. Орбецова

Тръмп поиска от Върховния съд да разреши разполагането на гвардията в Чикаго

Тръмп поиска от Върховния съд да разреши разполагането на гвардията в Чикаго

Свят Преди 4 часа

Тръмп от седмици иска да разположи националната гвардия в Чикаго, както направи с Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис

Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп: Украйна се нужда от мирен план

Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп: Украйна се нужда от мирен план

Свят Преди 4 часа

Той заяви, че Зеленски има пълната подкрепа на Германия

Германски войници ще следят примирието в Газа

Германски войници ще следят примирието в Газа

Свят Преди 4 часа

Германските военнослужещи ще бъдат в униформи, но няма да бъдат въоръжени, и ще се намират в управляван от САЩ цивилно-военен координационен център

Пакистан нанесе удари по позиции на терористична организация в Афганистан

Пакистан нанесе удари по позиции на терористична организация в Афганистан

Свят Преди 4 часа

"Афганистан ще отвърне", изтъкна талибански представител

<p>&quot;Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ&quot;</p>

Тръмп: Венецуелският президент Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ

Свят Преди 4 часа

Американският лидер казва, че президентът Мадуро е свързан с наркотрафика

<p>Реорганизация на движението на трамваите от линия 22</p>

Заради ремонт: Реорганизация на движението на трамваите от линия 22

България Преди 4 часа

Трамваите от линия № 22 ще се движат от ж.к. „Красна поляна” до трамвайно обръщателно колело „Гео Милев“

Кой е най-добрият инфлуенсър сред съкварирантите в Big Brother?

Кой е най-добрият инфлуенсър сред съкварирантите в Big Brother?

Любопитно Преди 5 часа

Всеки един от тях създаде видео за социалните мрежи от Къщата

Прашни дяволи разкриват изненадващо бушуващи ветрове на Марс

Прашни дяволи разкриват изненадващо бушуващи ветрове на Марс

Любопитно Преди 5 часа

Вятърът на безплодната планета би бил невидим, ако не беше емблематичният червен прах на Марс

Катастрофата на Картър: Математическото уравнение, което предсказва края на човечеството

Катастрофата на Картър: Математическото уравнение, което предсказва края на човечеството

Любопитно Преди 5 часа

Уравнението, изглежда, предсказва падането на Берлинската стена и дълголетието на Стоунхендж

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Според датата на раждане и Северния възел: коя е мисията ви в живота

Edna.bg

7 обидни комплимента, които никога не бива да правите (и чувате)

Edna.bg

Синът на Анчелоти на ръба на уволнението в Ботафого

Gong.bg

Прекратиха мач на наш национал заради хвърлена чаша

Gong.bg

Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец

Nova.bg

Тежка катастрофа блокира движението по магистрала „Тракия” (СНИМКИ)

Nova.bg