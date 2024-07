Признаха, че в клуб за жени има само фалшификати на Пикасо

М узей в Австралия се признава за виновен: картините на Пикасо, окачени в женската тоалетна, са фалшифицирани от един от неговите собствени куратори.

Американската художничка Кирша Кечеле, която е омъжена за собственика на Музея на старото и новото изкуство (MONA) в Тасмания, призна в блог публикация в сряда, че е изработила три фалшиви Пикасо, които преди това са били окачени в "Дамската тоалетна" на музея - инсталация, изследваща мизогинията.

За първи път "Дамският салон" влезе в заглавията през 2020 г. като пространство и част от MONA, предназначено само за жени, в което са изложени оригинални Пикасо, някога притежавани от прабабата на Кечеле. Миналия месец, като отговор на оплакване на посетител от мъжки пол, че не му е позволено да влезе в инсталацията, картините бяха преместени в женска тоалетна. По това време CNN поиска от MONA да предостави имената на картините, но музеят не отговори.

В публикацията си в блога, която е озаглавена "Изкуството не е истина", Кечеле заяви, че е нарисувала творбите тайно (с помощта на племенницата на маникюристката си) и твърди, че дори служителите на галерията са били заблудени.

Kirsha Kaechele had opened the exhibition “Ladies Lounge” in 2020 in Hobart, Australia, as a space for women to indulge in the art. It included three works said to be by Pablo Picasso, but she later admitted to making those herself. https://t.co/U5hUhZp3vD