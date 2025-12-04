Любопитно

Ричард Гиър с рядък коментар за 20-годишната си забрана да участва в Оскарите

Ричард Гиър заяви, че не приема лично 20-годишната си забрана от Оскарите, обяснявайки, че остава воден от убежденията си за човешките права и философията на Далай Лама

4 декември 2025, 11:01
Ричард Гиър с рядък коментар за 20-годишната си забрана да участва в Оскарите
Източник: БГНЕС

Р ичард Гиър говори за чувствата си относно 20-годишната си забрана да удостоява Оскарите, пише The Post, цитирайки интервюто му за Variety.

„Не го приех особено лично“, каза 76-годишният актьор от „Хубава жена“. 

Той добави: „Не мислех, че в ситуацията има лоши хора. Правя това, което правя, и със сигурност не искам да навредя на никого. Искам да навредя на гнева. Искам да навредя на изключването. Искам да навредя на нарушенията на човешките права, но се опитвам да остана възможно най-близо до това, откъдето идва Негово Светейшество“, каза той, визирайки Далай Лама, с когото е приятел от 45 години. 

Звездата обясни, че се опитва да приеме вярванията на Далай Лама, „че всеки може да бъде изкупен и в крайна сметка всеки трябва да бъде изкупен или никой от нас не ще бъде. Така че в този смисъл не го приемам лично“.

20-годишната забрана на Гиър да носи наградите „Оскар“ бе наложена през 1993 г., когато той е водещ на церемонията и прави нестандартни забележки, осъждащи „ужасяващия, ужасяващ проблем с човешките права“ на Китай в Тибет.

През тази година той трябваше да изброи номинираните за най-добра художествена режисура. В крайна сметка „Houward's End“ спечели. 

Но той направи отклонение в речта си, за да каже: „...ако нещо чудотворно, наистина като във филм, можеше да се случи тук, където всички ние бихме могли да изпратим любов, истина и някакъв здрав разум на Дън Сяопин точно сега в Пекин, той щеше да отведе войските си и да отведе китайците от Тибет и да позволи на хората да живеят отново като свободни и независими хора.“ 

Актьорът не се завърна, за да представи Оскарите, до 20 години по-късно, през 2013 г.

Гиър е изпълнителен продуцент на документалния филм за Далай Лама от 2025 г., „Мъдростта на щастието“. Той се е изказвал няколко пъти от името на Тибет и също така е призовавал за бойкот на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г. 

Актьорът е лишен от правото да влиза в Китай. 

Той каза, че не е говорил за спора си около Оскарите с будисткия лидер. 

„Никога не се е повдигало въпросът“, обясни Гиър. „От време на време му казват, ако получа награда или нещо подобно, и той ми изпраща бележка, в която ме поздравява, че се радва за мен. Но това е най-близкото до това да говорим за филми.“

Източник: The Post    
