Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

До елхата е разположена пощенска кутия за писма до Дядо Коледа

2 декември 2025, 22:50
К оледната елха на София грейна тази вечер с над 20 000 светлини. Точно в 19:00 ч. светлините озариха площад "Св. Александър Невски".

Коледното дърво е украсено в бяло и червено с повече от 1300 украшения – коледни цветя и фигурки. 

Колкото и светлини да пуснем в този град, той никога няма да носи толкова светлина, колкото ние в сърцата си, заяви столичният кмет Васил Терзиев от сцената пред катедралния храм "Св. Александър Невски". Кметът пожела да има много светлина, топлина и да бъдем по-добри хора.

Тази вечер София става коледна

Празничната програма започна в 18:00 ч. и в нея участваха хорът към Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски" с диригент Николай Георгиев, Поли Генова, Орлин Павлов, детска вокална група "Смехоранчета" с ръководител Галина Коджаманова и Комбо състав към Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с ръководител Михаил Йосифов и солисти Моника Велчева и Дария Боева.

Водещ на празничната програма бе актрисата Венцислава Асенова. До елхата е разположена пощенска кутия за писма до Дядо Коледа.

Светлините на коледното дърво по традиция в София се запалват на 1 декември като знак за начало на празничния сезон. Тази година обаче заради протеста срещу проектобюджета на държавата за 2026 г., които се състоя снощи, кметът на София Васил Терзиев отложи празничната програма с един ден. "Направихме различен избор. Няма как да празнуваме, докато нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна", заяви вчера столичният кмет в публикация в социалната мрежа.

Източник: БТА, София Господинова    
Коледна елха София Площад Св. Александър Невски
