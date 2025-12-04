Любопитно

Алекс сложи край на участието на Радостина и Траян в “Игри на волята”

Приключенецът Калин е първият сигурен полуфиналист в надпреварата

4 декември 2025, 10:25
Двама финалисти казват сбогом на Арената на “Игри на волята”

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Стратегически ход изпрати Траян на елиминации в „Игри на волята”

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Продадоха „Зимното яйце“ на Фаберже за рекордна сума

"Мислих само за родителите си!" - Николета от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на Арената! (ВИДЕО)
Тежко ново изпитание застава на пътя на финалистите в “Игри на волята”

С тратегът Алекс отбеляза поредна победа в екстремното риалити “Игри на волята” и елиминира двама от своите съперници - Радостина и Траян в зрелищен сблъсък. Междувременно, в битката за имунитет, приключенецът Калин записа впечатляващ успех и се превърна в първия полуфиналист в голямата игра.

Елиминационното съревнование протече изключително динамично. Тенисистът Траян поведе от самото начало, докато второто място се разменяше между неговите опоненти. Натрупаната преднина му позволи да стигне до логическата задача преди своите съперници. Именно там стратегът Алекс се справи по-бързо и постигна изненадващ обрат в последните секунди на битката. За триумфа си той получи цялото богатство на Радостина от 300 златни гроша.

Вълненията на Арената в Дивия север продължиха и със следващия сблъсък за неприкосновеност между петимата останали финалисти. В изпитание на търпението и баланса лъчезарният Калин успя да издържи най-дълго от всички воини, което му донесе имунитет за предстоящия съвет и сигурно място в следващата фаза на надпреварата.

Елиминираните Траян и Радостина са следващите ексклузивни гости в официалния подкаст “След Игрите”. Пред водещата Ваня Запрянова двамата съперници разказват за своя път до финалите, за коалициите и за своите фаворити за чека от 100 000 лв. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Приключенията на финалистите продължават тази вечер със следващата елиминационна битка, след която ще станат ясни и четиримата участници в полуфиналите.

Гледайте “Игри на волята” в четвъртък, 4 декември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

