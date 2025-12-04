„Хамас“ предаде тленните останки на тайландски заложник, Ран Гвили все още в Газа

И зраел обяви днес, че тленните останки на заложник, предадени вчера от радикалната палестинска групировка „Хамас“, принадлежат на тайландския селскостопански работник Сутисак Ринталак, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.

Тялото на офицера от израелската полиция Ран Гвили все още е в ивицата Газа, допълва агенцията. Той е последният от общия брой живи и мъртви заложници, който трябва да бъде върнат в Израел.

Предаването на всички тела на пленници на „Хамас“ ще изпълни основно условие по първата част от плана на американския президент Доналд Тръмп за край на започналата на 7 октомври 2023 г. война в ивицата Газа, отбелязва Ройтерс.

Конфликтът избухна след безпрецедентното трансгранично нападение на палестинските ислямисти срещу израелска територия. По данни на Израел тогава са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в крайбрежния анклав. По данни на здравното министерство на „Хамас“ ответната израелска офанзива е причинила смъртта на над 69 000 палестинци.

Тялото на Ринталак беше взето от ивицата Газа от Червения кръст и предадено на израелската армия, за да бъде идентифицирано в Националния институт по съдебна медицина, се уточнява в изявлението на кабинета на премиера на Израел. Четиридесет и две годишният тайландец беше убит при атаката на „Хамас“ на 7 октомври в кибуца Беери в Южен Израел.

По силата на споразумението от 10 октомври тази година ислямисткото движение върна последните 20 останали живи заложници, сред които беше българският гражданин Матан Ангрест, и 27 тела на пленници в замяна на около 2000 палестинци, излежаващи присъди в затвори в Израел или държани в арести там.

Междувременно Гражданската защита на Газа, контролирана от „Хамас“ обяви, че при израелски удари в анклава вчера са били убити петима палестинци, съобщи ДПА.