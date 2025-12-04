Златан Ибрахимович ще носи олимпийския огън на Зимните игри през 2026 г.

Б ившият шведски нападател от световна класа Златан Ибрахимович се присъедини към списъка с факелоносци на Зимните олимпийски игри през 2026 г., съобщава официалният акаунт на Игрите в X (Twitter).

Звезден списък с факлоносци

Ибрахимович, който в момента е старши съветник на RedBird – собствениците на Милан, ще бъде сред тези, които ще носят олимпийския огън из цяла Италия. Сред другите известни футболисти, включени в щафетата, са:

Чиро Ферара – бивш защитник на италианския национален отбор и участник в Олимпийските игри в Сеул през 1988 г.

Алиша Леман – играчка на женския отбор на Комо

Андреа Сончин – старши треньор на италианския женски национален отбор

Детайли и маршрут на щафетата

Щафетата с олимпийския огън за игрите през 2026 г. започна в края на ноември в Олимпия. След преминаване през няколко гръцки града, пламъкът ще пристигне в Атина на 4 декември, където ще се състои официална церемония по предаването му на италианската страна.

Италианският етап на щафетата ще стартира на 6 декември в Рим и ще премине през 60 населени места в цялата страна. Маршрутът ще завърши в Милано на 5 февруари 2026 г., ден преди церемонията по откриването на игрите.

Олимпийските игри и футболният календар

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри през 2026 г. е насрочена за 6 февруари на стадион „Джузепе Меаца“ (Сан Сиро) в Милано.

Поради участието на стадиона в празненствата, мачът от Серия А между Милан и Комо ще бъде пренасрочен. Според предварителна информация от Football Italia, един от вариантите е мачът да се проведе извън Италия, в австралийския град Пърт.

44-годишният бивш шведски футболист се счита за един от най-великите нападатели на съвременната епоха. Кариерата му включва престои в Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, ПСЖ, Манчестър Юнайтед, Лос Анджелис Галакси и Милан.

На клубно ниво Ибрахимович е спечелил 34 титли и е водещият реализатор за всички времена на шведския национален отбор.