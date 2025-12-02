Продадоха „Зимното яйце“ на Фаберже за рекордна сума

Какви бяха първите думи на Сапнуджиева след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Мария Илиева: Научих се да избирам себе си всеки ден

Кой е най-безличният участник в "Игри на волята"? (ВИДЕО)

Николета от “Игри на волята”: Нямах самоувереността и не можех да взимам решенията сама! (ВИДЕО)

Тежко ново изпитание застава на пътя на финалистите в “Игри на волята”

"Мислих само за родителите си!" - Николета от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на Арената! (ВИДЕО)

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

„Зимното яйце“ на Фаберже, смятано за едно от най-красивите творения на легендарния ювелир на Имперска Русия, беше продадено за рекордните 22,9 милиона паунда (51 милиона лева) на търг, съобщиха от „Кристис“.

„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг

Сумата значително надхвърля предишния рекорд – 8,9 милиона паунда, платени за „Яйцето Ротшилд“, продадено от „Кристис“ през 2007 г.