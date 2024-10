Шокиращо: Откриха картина на Пикасо в мазето

Ш окиращото откритие на продавач на дребно разтърси арт експертите.

Луиджи Ло Росо години наред е изкарвал прехраната си като купува, продава, събира и съхранява, това, което той и The Guardian описват като „боклуци“ – нежеланите прашни вещи, които всеки акумулира в дома си през годините.

Painting found in cellar is original Picasso



A painting that was found by a junk dealer while he was clearing out the cellar of a home in Capri, regularly decried by his wife as “horrible”, is an original portrait by Pablo Picasso, Italian experts confirm.

