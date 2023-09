Мистериозната тъмна земя на Амазонка: Как бе създадено плодородие в джунглата

Д ревни петна от супер плодородна черна почва са открити в тропическите гори на Амазонка, поддържайки земеделските площи в гъстата джунгла в продължение на хиляди години. През последните десетилетия археолозите се борят да намерят обяснение за тази така наречена амазонска тъмна земя.

Нови изследвания показват, че тя е умишлено създадена от древни култури - и продължава да се произвежда от съвременните местни общности.

„Ако искате да имате големи селища, имате нужда от хранителна база. Но почвата в Амазонка е лишена от хранителни вещества, тя е неподходяща за отглеждане на повечето култури“, обяснява авторът на изследването Тейлър Перон. Тъмната земя обаче е богата на жизненоважни компоненти като въглерод, фосфор и калий и би позволила на хората да отглеждат култури в райони, които иначе биха били безплодни и непродуктивни.

Досега учените са не са били наясно с произхода на тъмната земята. Някои предполагат, че тя е била умишлено култивирана, докато други твърдят, че се е появила като случаен страничен продукт от други земеделски практики.

За да научат истината, авторите на изследването пътуват до местната територия Куикуро в Амазонка, където петна от тъмна земя са наблюдавани както в древните части, така и в съвременни села.

Изследователите отбелязват как местните от селището Куикуро, трупат големи количества богати на хранителни вещества органични отпадъци от риболов в кофите за боклук. След няколко години тези купчини се компостират, за да образува тъмна земя, която след това е използвана за засаждане на култури, изискващи хранителни вещества, които липсват в немодифицираните амазонски почви.

We Now Know Where The Amazon’s Mysterious Dark Earth Comes Fromhttps://t.co/uOQLf4VbrH