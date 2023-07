Все едно си на Венера: Откриха най-слънчевото място на Земята

Б лизо до западния бряг на Южна Америка се намира голяма равнина до Андите - Алтиплано на пустинята Атакама. Това обикновено студено и сухо място на Земята, разположено на повече от 4000 метра височина, получава и повече слънчева светлина от всяко друго място на планетата - засенчвайки местата, които се намират на по-голяма височина и по-близо до екватора. Всъщност платото може да види толкова слънце, колкото и Венера.

В скорошно проучване, публикувано в Бюлетина на Американското метеорологично дружество, е измерен световен рекорд за слънчева радиация (излъчване на светлинна енергия от Слънцето към Земята) от 2177 вата на квадратен метър на чилийското Алтиплано, което е и второто по височина обширно плато на Земята. Това е много повече от радиацията в горната част на нашата атмосфера, която получава около 1360 вата на квадратен метър.

Satellite data have previously shown the Altiplano in the Atacama desert receives the most sunlight on Earth, but a new study helped explain why this area experiences such extreme radiation.



