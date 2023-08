Елизабет Ръш разказва за епичното си пътешествие до "ледника на Страшния съд"

П рез 2019 г. 57 учени и екипаж се отправиха на 54-дневно пътешествие до най-отдалечените кътчета на Антарктида. Тяхната мисия: Ледникът Твейтс - бързо разпадащ се леден блок с размерите на Великобритания, който се топи толкова бързо, че е известен като "ледника на Страшния съд".

Понастоящем Твейтс изчезва осем пъти по-бързо, отколкото през 90-те години на миналия век, като всяка година изхвърля 80 милиарда тона лед в океана и отговаря за 4% от годишното покачване на морското равнище на планетата. Заради колосалните си размери и тревожното си рухване тази отдалечена ледена шапка се смята не само за едно от най-страшните места на Земята, но и за едно от най-важните: замръзналата нулева точка в глобалната борба срещу изменението на климата. Ако Твейтс се разтопи напълно, това би могло да повиши морското равнище с 10 фута или повече, предизвиквайки "смразяващи" глобални последици.

Един от хората, които участваха в това уникално пътуване, беше Елизабет Ръш, чиято ярка, поетична книга за изменението на климата, "Издигане", беше финалист за наградата "Пулицър". Последната книга на Ръш, "The Quickening", е хроника на това историческо пътуване до ръба на разтопяването на Твейтс - студено, далечно място, което никога досега не е било посещавано от хора.

Ръш се срещна с BBC Travel, за да обсъди своята антарктическа одисея, как тя е променила възприятието ѝ за света и етиката на пътуването до някои от най-крехките екосистеми на Земята. Ето какво публикуваха те по темата:

Къде се намира ледникът Твейтс и как за първи път чухте за тази експедиция?

Ледникът Твейтс е едно наистина загадъчно място в Антарктида. Намира се в далечните краища на море Амундсен. До най-близката изследователска база се пътуваше четири дни. Когато се записах за участие в тази мисия, моят програмен офицер ми каза: "Знаеш ли, за нас е по-лесно да получим помощ от хората, работещи на космическата станция, отколкото просто да получим помощ от вас, ако имате проблеми." Има опасения, че Твейтс навлиза в бърз период на срутване, но реалността е, че никой никога не е бил на [неговия ръб].

