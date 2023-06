За една година загубихме тропически гори с размера на Швейцария

М иналата година светът е загубил девствени тропически гори, чиято площ се равнява на тази на Швейцария, съобщават Франс прес и ДПА, позовавайки се на ново изследване.

Около 4,1 милиона хектара първични тропически гори са изчезнали, отчасти унищожени от пожари, но главно заради обезлесяването в резултат на човешката дейност.

A visual guide to deforestation in Brazil’s Amazon rainforest https://t.co/PbmHSmfkoo

Изчисленията, направени от Световния институт за ресурси (WRI) във Вашингтон, показват, че всяка минута изчезва горска площ с размерите на 11 футболни игрища.

Тропиците са загубили 10 процента повече първични тропически гори през 2022 г., отколкото през 2021 г., отбелязва Световният институт за ресурси, описвайки темпото на унищожение като "безмилостно".

Първичната гора - естествената гора, до голяма степен недокосната от човека, е от жизненоважно значение за опазването на биологичното разнообразие и складирането на въглероден диоксид.

В доклада се посочва, че особено силно засегнати продължават да бъдат тропическите гори в Бразилия и Демократична република Конго.

Why Is the Amazon Rain Forest Disappearing? https://t.co/SJoGCqzskQ pic.twitter.com/9RHeOZfIp0