Разкриха подробности за преследването на принц Хари и Меган в Ню Йорк

П ринц Хари и Меган Маркъл са били подложени на "постоянно опасно и неприемливо поведение от страна на папараците" по време на посещението им в Ню Йорк, заключи полицията.

Херцогът и херцогинята на Съсекс са били следени от фотографи, след като са напуснали галавечеря за награди през май 2023 г., а техният говорител по онова време заяви, че изпитанието им е продължило два часа.

Служителите са намерили "достатъчно доказателства, за да арестуват две лица за безразсъдно застрашаване", въпреки че не са повдигнати обвинения, според подробностите, които се появиха във Върховния съд в Лондон.

Тогава Хари и Меган публикуваха изявление, в което осъдиха двучасовото "почти катастрофално преследване с кола", но след това получиха удар по авторитета си, след като имаше отпор от полицията на Ню Йорк и кмета Ерик Адамс.

Новите подробности не предлагат допълнителни доказателства за времевата рамка или скоростта на преследването, но затвърждават твърдението на Хари и Меган, че фотографите са се държали опасно.

В сряда съдия Питър Лейн отхвърли иска, който Хари заведе срещу британското министерство на вътрешните работи в опит да възстанови работата си в британския полицейски екип.

По време на решението от 51 страници той също така описа представеното в съда писмо от началника на разузнаването в нюйоркската полиция до главния суперинтендант в лондонската Метрополитен полиция, за да го запознае "с някои промени в позицията за сигурност, които ще бъдат предоставени на херцога и херцогинята на Съсекс в светлината на инцидента със сигурността, който се случи на 16 май 2023 г. в Ню Йорк".

Лейн пише: "В писмото се казва, че е извършен задълбочен преглед на инцидента и въпреки че тогава не са били повдигнати официални обвинения срещу замесените страни, "ние стигнахме до заключението, че въпросното поведение е било безразсъдно".

"Разследването е установило безразсъдно пренебрегване на законите за превозните средства и за движението по пътищата и постоянно опасно и неприемливо поведение от страна на папараците през въпросната нощ.

"Те са управлявали превозни средства, скутери и велосипеди по начин, който е принудил охранителен екип, който включваше водещия автомобил на полицията на Ню Йорк, на няколко пъти да предприемат действия за избягване на движението и обиколен маршрут, за да избегнат удари от преследващите ги превозни средства или да попаднат в капана на страничните блокове.

"Заключението беше, че има достатъчно доказателства, за да бъдат арестувани две лица за безразсъдно излагане на опасност."

Тогава стана ясно, че Хари и Меган са предоставили на нюйоркската полиция видеоматериал, който са записали на инцидента, като част от полицейския преглед.

