Хари и Меган в "почти катастрофално" преследване с коли

П ринц Хари и Меган Маркъл са участвали в "почти катастрофално преследване" с коли в САЩ.

Това съобщи техният говорител пред агенция "Ройтерс".

Британският принц, съпругата му Меган и нейната майка са били замесени в "почти катастрофално преследване" от папараци фотографи, каза говорителят.

Това се е случило, след като двойката присъства на церемония по награждаване, проведена в Ню Йорк от фондацията за жените "Мис", където Меган беше отличена за работата си.

Снимки, които се появиха в социалните мрежи, показват Хари, Меган и майка ѝ Дория Рагланд в такси.

"Снощи херцогът и херцогинята на Съсекс и г-жа Рагланд бяха замесени в почти катастрофално автомобилно преследване с група изключително агресивни папараци", поясни говорителят.

"Това безмилостно преследване, продължило повече от два часа, доведе до множество сблъсъци, включващи други шофьори на пътя, пешеходци и двама служители на NYPD (полицейското управление на Ню Йорк)", допълни той.

Хари и Меган се оттеглиха от кралските си роли през 2020 г. и се преместиха в Съединените щати отчасти заради, по техните думи: "интензивен медиен тормоз".

Принцът отдавна говори за гнева си от намесата на пресата, която той обвинява за смъртта на майка си принцеса Даяна, която загина, когато лимузината ѝ катастрофира след преследване от папараци в Париж.

From motorcades with police escorts to the back of a filthy NYC taxi! Harry’s moving on up in the world! How’s that private life working out for you? Is it all you dreamed it would be?



(Also, why is he recording the paparazzi taking pictures? Does he not realize this is what… pic.twitter.com/j0F5vXKNdT