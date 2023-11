Кралска вечер! Принц Хари и Меган Маркъл аплодираха Кейти Пери във Вегас

П ринц Хари и Меган Маркъл бяха забелязани в публиката на последното шоу на Кейти Пери в Лас Вегас през уикенда.

Кралската двойка пристигна специално за шоуто, което се проведе в The Theatre at Resorts World в събота вечер, където аплодираха Пери близо до годеника ѝ Орландо Блум.

Prince Harry and Meghan Markle jet to Vegas for Katy Perry concert https://t.co/NnVi4qmxwZ pic.twitter.com/yiOH2IiSDm — Page Six (@PageSix) November 6, 2023

Още през 2021 г. Хари разкри, че той и Меган са близки приятели с изпълнителката на „Teenage Dream“ и нейния любим.

Кейти Пери подкрепи бащата на Хари, крал Чарлз III, като участва на Коронационния концерт в Лондон през май.

Селин Дион също беше забелязана във ВИП секцията на концерта със синовете си близнаци, Еди и Нелсън, на 13 години. Появата ѝ дойде една година след като легендарната певица на "My Heart Will Go On" разкри, че се бори със синдрома на скования човек.

Що се отнася до Пери, тя започна концертите си във Вегас през декември 2021 г. Преди последното си шоу, певицата на „I Kissed A Girl“ публикува снимки и видеоклипове от партито си с членовете на нейния екип.

Тя и Блум посрещнаха момиченцето си през август 2020 г., което направи актьора от „Карибски пирати“ баща на две деца. Той имаше вече един син с бившата си съпруга Миранда Кер, с която продължават да са в много близки отношения.

Кейти Пери дори изнесе вълнуваща реч за модела на Victoria's Secret на събитие през януари. Пери каза, че е „горда да бъде семейство с жена, която изживява всеки ден с грация и красота“.

„Много съм благодарна за нашето модерно смесено семейство. Сякаш се сдобих с още една сестра“, завърши речта си певицата.