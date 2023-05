След 2 часа преследване от агресивни папараци: Принц Хари, Меган и нейната майка почти катастрофирали

Б ританският принц Хари, съпругата му Меган и нейната майка почти са катастрофирали след автомобилно преследване от папараци в Ню Йорк, съобщиха световните агенции, позовавайки се на говорителя на принц Хари.

Преследването е станало след като двойката е присъствала на церемония по награждаване на подкрепящата жените Фондация "Women of Vision" 2023. Мегън Маркъл е получила отличие за своята работа.

Prince Harry and Meghan Markle were involved in a "near catastrophe" car chase with paparazzi.



Here's what we know https://t.co/vljRXOloZ0 pic.twitter.com/Oc08fwnm0x — TIME (@TIME) May 18, 2023

Снимки в социална медия показват Хари, Меган и майката на Меган Дория Рагланд в такси. "Снощи херцогът и херцогинята на Съсекс и госпожа Рагланд са били преследвани и почти са катастрофирали заради агресивни папараци", каза говорителят на принц Хари в своето изявление.

Преследването е продължило над два часа и е предизвикало множество заплахи за сблъсъци с други коли на пътя, с пешеходци и с двама служители на нюйоркската полиция.

Prince Harry and his wife Meghan Markle were in a "near catastrophic car chase" involving paparazzi in New York on Tuesday night, his spokesperson says https://t.co/SAjEyVRSSR — CNN (@CNN) May 17, 2023

Херцогът на Съсекс и херцогинята на Съсекс са били „плашещо преследвани“ от 12 фотографи, след като са напуснали наградите „Women of Vision“ за 2023 г. в Ню Йорк. Мегън, Хари, както и 66-годишната майка на Меган – напуснали церемонията по награждаването в 22:00 часа. в жълто такси, за да избегнат чакащите папараци. Представител на двойката , че тримата са били преследвани от "от изключително агресивни" фотографи.

Хари и Меган се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г. и се преместиха в САЩ. Една от изтъкнатите от тях причини беше агресивното поведение на медиите.

Принцът е споделял гнева си от поведението на пресата, която обвинява за смъртта на майка си принцеса Даяна. Принцесата почина при катастрофа с лимузина в Париж след преследване от папараци.

Случаят веднага предизвика сравнения с катастрофата, в която загина принцеса Даяна през 1997 г.

“The Duke and Duchess of Sussex arrived at their destination and there were no reported collisions, summonses, injuries, or arrests in regard,” the NYPD confirmed in a statement. https://t.co/wvsdIvRiHQ — VANITY FAIR (@VanityFair) May 17, 2023

Полицията в Ню Йорк все още не е коментирала инцидента с преследването на Хари и Меган от папараци във вторник вечер.

Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс каза пред журналисти, че все още не е получил пълния доклад за случилото се. Той нарече "безразсъдно и безотговорно" преследването на хора с моторни превозни средства в гъстонаселен град и допълни: "Двама от нашите служители можеха да пострадат."

Макар че една публична личност е интересна за аудиторията, това никога не може да се превръща в заплаха за чиято и да било сигурност, гласи изявлението на херцозите на Съсекс по повод инцидента в Ню Йорк.

През 2020 г. британският парламент свали охраната на двойката, която се премести в Калифорния. Тогава бившият президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американското правителство не може да плаща за сигурността на херцозите. Принц Хари и съпругата му казаха, че плащат сами за охраната си.

Церемонията "Women of Vision" 2023 отбеляза първата публична поява на Меган след коронацията на нейния тъст, крал Чарлз III. Хари присаства сам на церемонията по коронясването на краля на 6 май — и си тръгна малко след края на събитието — докато Меган остана вкъщи с децата си. Коронацията, която се проведе в Уестминстърското абатство в Лондон, се състоя на същия ден като 4-ия рожден ден на Арчи.

Are there people who still believe Princess Diana's car chase to her death was an accident,when 6 SUVs with blacked out tags were chasing Prince Harry and Meghan Markle for 2 hours?



The British Press have been threatening the Sussexes with a car crash ever since they left. pic.twitter.com/GdwM6fdC63 — Alexis 🎖️MNOSL (@ArchewellBaby) May 17, 2023

„Колкото и Меган да оценява поканата за коронацията, тя не би пропуснала рождения ден на сина си за нищо на света“, каза източник преди историческата церемония. „Въпреки че е херцогиня на Съсекс, Меган е първо майка. Тя се чувства много благодарна, че е включена в такъв специален повод от кралското семейство и се радва, че Хари може да отиде и да покаже подкрепа от името на семейството им. Но тъй като е същият ден като рождения ден на Арчи, за съжаление, тя просто ще трябва да я пропусне."