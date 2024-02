Принц Хари загуби обжалването на решението за полицейската охрана

П ринц Хари загуби съдебно оспорване на решението на правителството да отнеме правото му на полицейска охран от високо ниво, когато се намира в Обединеното кралство.

Адвокатите му твърдяха, че в решението той е бил "отделен" и третиран "по-неблагоприятно", което означава, че вече няма да му бъде предоставяна "същата степен" на финансирана от данъкоплатците лична охрана при посещения.

Твърдеше се, че липсата на анализ на риска и на пълно отчитане на въздействието на "успешна атака" срещу него означава, че подходът към неговата защита е "незаконен и несправедлив".

Но с решение от сряда пенсионираният съдия от Върховния съд сър Питър Лейн отхвърли иска на херцога на Съсекс.

Той постанови, че решението за промяна на статута му на сигурност не е било незаконно или "ирационално" и че не е имало "процедурна несправедливост".

Съдията добави: "Дори и да е имало такава процедурна несправедливост, съдът във всички случаи не би могъл да предостави на ищеца [принц Хари] обезщетение.

"Това е така, тъй като, ако не се взема предвид подобна незаконосъобразност, е много вероятно резултатът за ищеца да не е бил съществено различен."

По-голямата част от съдебното производство се проведе при закрити врати - без присъствието на обществеността или пресата - поради поверителни доказателства относно мерките за сигурност.

