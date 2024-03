След скандала с Кейт Мидълтън: Разкриха още една редактирана кралска снимка

С нимка на покойната кралица Елизабет II, е била „цифрово подобрена от източника“, според Getty Images.

Агенцията за снимки казва, че е добавила бележка на редактора към изображението, което беше споделено от двореца Кенсингтън през април 2023 г. на 97-ия рожден ден на покойната кралица.

Дворецът сподели снимката на 21 април миналата година, като каза, че е направена от принцесата на Уелс в Балморал през лятото на 2022 г.

BREAKING: Image of Queen Elizabeth II was 'digitally enhanced at source', Getty picture agency says Read more: https://t.co/2RlZA0o7f0

В изявление Getty каза: „Getty Images може да потвърди, че в съответствие с редакционната си политика е поставила бележка на редактора върху изображение за раздаване, в което се посочва, че изображението е цифрово подобрено от източника.“

Portrait of late Queen Elizabeth II with her grandchildren and great-grandchildren and taken by Kate Middleton was also manipulated, picture agency reveals https://t.co/xEH7OZLXOH pic.twitter.com/UG4cocBV3q