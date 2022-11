Дългият път на водата: От кранчето до станцията

В одата, която пиете от чешмата, е била пита до 10 пъти от хора преди вас, тъй като отпадъчните води непрекъснато преминават през един от двата различни цикъла, преди да направят пълен кръг обратно до кранчето на мивката ви, пише DailyMail.

Водата на Земята днес е същата, която е тук от близо пет милиарда години, което означава, че пиете и урина на динозаври, но водата, която тече във вашия район, се рециклира през едни и същи циклични съоръжения отново и отново - и се смесва между вашия дом и този на всички останали.

След като освободите тялото си от водата, тя поема на път към пречиствателната станция, където се пречиства за директна употреба, или поема по друг път към естествен водоем, който се влива в морето, преди да се върне обратно в дома ви.

Въпреки че хората са разделяли отпадъците и водата хиляди години, едва в началото на 21-ви век те усъвършенстват техниката, която позволява да се осигури безопасна питейна вода.

След като водата се консумира от чешмата, тя се оттича в тръбопровод за отпадъчни води, който води до пречиствателна станция в района, където се пречиства за човешка употреба или се изпуска в околната среда

Delhi govt (DJB) under guidance of @ArvindKejriwal has setup Waste treatment plant at Kondli. 200 Tonnes Sewage sludge will be converted to 4 Tonne Ash & bricks. Sludge handling is the crucial component of Clean Yamuna. 40 TPD composting plants also working in Dwarka & Nilothi pic.twitter.com/LrOacsm0ME