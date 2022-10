Чували ли сте за този враждебен и леден свят?

Н а днешната дата през 1846 г. британският астроном Уилям Ласел насочва телескопа си към най-отдалечените кътчета на Слънчевата система.

В края на септември същата година други астрономи най-сетне успяват да докажат съществуването на Нептун, за което се спекулира десетилетия наред. На 10 октомври 1846 г., няколко дни след откриването на последния газов гигант в Слънчевата система, Уилям Ласел успява да забележи Тритон – най-големият естествен спътник на Нептун.

Тритон е един особен и леден свят, който вълнува астрономите години наред. Кръстен е на сина на древногръцкия бог на моретата Посейдон (еквивалентът на Посейдон в римската митология е Нептун).

Neptune, Triton and Pluto in near-infrared using IRIS2 @ 3.9m Anglo-Australian Telescope - From Angel R. Lopez Sanchez (@El_Lobo_Rayado) - https://t.co/LhSkP0EtLn pic.twitter.com/t78CYsvnpZ