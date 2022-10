Студът на Марс е възможната причина за изпаряването на водата на планетата

С тудената атмосфера на Марс може да е допринесла за изпаряването на водата от повърхността на планетата в открития космос, съобщи ТАСС, като цитира данни, представени по време на провеждан в Москва симпозиум, посветен на Слънчевата система.

Сондата на Европейската космическа агенция и на Русия "ЕкзоМарс - ТГО" е открила първи доказателства, че изключително ниските температури на Червената планета не възпрепятстват, а допринасят за бързото изпаряване на водата от горните слоеве на атмосферата на Марс в открития космос, твърдят учени от Института за космически изследвания към Руската академия на науките.

Неотдавна специалисти откриха множество свидетелства за съществуването на древни реки, езера и цели океани с прясна вода на повърхността на Марс. Според настоящите оценки те са съдържали количество вода, приблизително колкото това в Северния ледовит океан на Земята. Изследователите все още не могат да кажат със сигурност къде е изчезнала тя, както и кога се е появила на повърхността на четвъртата планета от Слънчевата система.

