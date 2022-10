Луксът да работиш и да си сит: Кризата в Шри Ланка достига ново равнище

К ризата с правителството в Шри Ланка и липсата на гориво определено спомогнаха за задълбочаването на проблемите и в икономически аспект. Инфлацията непрестанно расте, а липсата на основни ресурси, доведе до масов глад сред населението.

Последни запаси ориз

Високата раждаемост в района довежда до един основен проблем - как да изхранват местните децата си. Една от местните споделя пред DW колко е трудно да намери прехрана на трите си деца и внучето си. Мъжът ѝ ги е напуснал след газова експлозия в кухнята им, при която жената е пострадала.

Тя няма постоянна работа и се опитва да изхранва семейството, като работи на различни места срещу надница. Милиони семейства в Шри Ланка не могат да си позволят дори основни храни като ориз.

"Риба и месо вече не можем да си позволим", споделя Нланти Гунасекера.

"Това са последните ни запаси от животински белтъци за семейството. Риба и месо вече не можем да си позволим", казва 49-годишната жена.

Sri Lanka cabinet approves downgrade to 'low income country' https://t.co/6pBJtHNcxt pic.twitter.com/eVVi71NWUL

Джамадж Рупавати, която преди кризата е имала собствен щанд за плодове в Коломбо, с който тя, мъжът ѝ и техният син са преживявали някак, разказва как вече няма работа за тях. Дотук се е стигнали заради дългите локдауни в следствие COVID пандемията. W сегашната икономическа криза тя няма пари, за да отвори отново щанда си.

Чаша чай и две бисквити на ден

Това е дневната дажба на съпруга на Джамадж Рупавати. Над една четвърт от 22-милионното население на островната държава няма достатъчно средства, за да се изхранва пълноценно.

68-годишната Манел Пеирис има сърдечно заболяване и всеки ден приема определени медикаменти, които преди това е получавала за три месеца напред от болницата. "Сега трябва да си ги купувам от аптеката. За един месец лекарствата ми струват 3400 рупии, които не мога да заделям. Затова си купувам само за седмица напред. Налага се мъжът ми често да взима заеми или да иска аванс", казва жената.

Токът и водата също са лукс за много местни.

"Имаме вода вкъщи, но вече не можем да плащаме сметките си за вода и ток заради скъпата храна", казва 31-годишният шофьор на рикша Сивараджа Сандживан.

53-годишната Прияни Дамика продава накълцани листа от бетелов орех за дъвчене. "Стана много трудно да работиш", казва тя. Цената на орехите се е утроила, а листата на това растение са поскъпнали дори 8 пъти, оплаква се тя.

Нормална последица от тези събития е и нарастваща битова престъпност, която достигна своя връх в Шри Ланка.

След като крадци са отмъкнали газовия им котлон заедно с газовата бутилка, 62-годишният Видиатипатидж Нихал и семейството му трябва да си готвят с дърва. Заради недостига на газ обаче дървата за огрев са поскъпнали много.

No kerosene, no food, Sri Lanka's fishermen say https://t.co/4G92RjnWpu pic.twitter.com/3A6fYni8wT