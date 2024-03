„Пътешественик във времето" е забелязан на снимка от 40-те години

С нимка, направена през 40-те години на миналия век, убеди хората, че „пътешествениците във времето“ съществуват.

Ретро снимка, направена на плаж в Корнуол през 1943 г., се появи отново и предизвика голям фурор онлайн.

Снимката, която показва хора плажуващи на Towan Beach, включва мъж в костюм, който изглежда малко не на място, държейки нещо, което е накарало някои хора да изпаднат в лудост.

People convinced they've spotted 'time traveller' in 1940s beach photo https://t.co/m9T8b7tFG8

Снимката, която за първи път стана вирусна преди няколко години, когато човек на име Стюарт Хъмфрис я сподели в Twitter, е на „британски военни работници бягащи към морския бряг“.

Но ако увеличите мащаба на мъжа в кафявия костюм, стоящ в средата на снимката, може да видите нещо малко необичайно.

Изглежда, че този човек гледа надолу към нещо в ръцете си - и много хора смятат, че това "нещо" е телефон.

Като се има предвид, че мобилният телефон не е изобретен до 1973 г., не е възможна да се появи на плаж в Корнуол преди 30 години.

Откакто беше споделена за първи път онлайн, хората анализираха снимката, за да се опитат да видят какво държи този човек в ръката си - и дали тази снимка е доказателството, от което се нуждаехме, че пътуването във времето все пак е реално.

„Този ​​човек изглежда изпраща съобщения. Пътешественик във времето ли е?“, пита потребител в Twitter.

'Time traveller using mobile phone' spotted in 1940s photograph of beach goers https://t.co/ADNJPuA7HN pic.twitter.com/VPZd7TZykm