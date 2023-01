На теория: Осем научнофантастични концепции, които са възможни

В научнофантастичните романи и филми може да намерим много идеи и теории, които са трудно приложими в реалния живот и противоречат на законите на физиката, такива, каквито ги познаваме днес.

В романите и филмите идеите се използват от авторите най-често като трамплин за изпълнено с екшън приключение, а не като сериозен опит да се предскажат бъдещи тенденции в науката или технологиите.

Все пак има и някои научнофантастични концепции, които наистина могат да бъдат реализирани - или поне на теория.

Ето осем от тях, представени от livescience.

10 sci-fi concepts that are possible (in theory) –



Steven Zoernack

Academia Member https://t.co/Uk3gPu70ah https://t.co/u2YWs3CjKY pic.twitter.com/tifzUl5biX