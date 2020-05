Пъб на колела доставя студена бира по домовете

Б ританските Пъб-ове може да са затворени, но пивоварна в източен Лондон е намерила нов начин бирата да продължи да тече - качила е бъчвичките си във ван и е докарала халбите бира до домовете на клиенти, предаде Ройтерс.

Шофирайки бял ван с изписан върху него лозунг "звено за тактически бирен отговор", директорът на пивоварната "Форест роуд" Питър Браун прекарва времето си, като изпълнява поръчки на клиенти.

Но вместо да доставя кашони с кенчета или бутилки, Браун пълни стъклени чаши с пиво, което тече от канелки, монтирани върху вана.

"Не тече толкова много бира, както това обикновено се случва в нашия бар в петък или събота, но лицата на клиентите стават радостни, когато виждат чаша студено пиво за пръв път от 6 седмици - каза той. - Изражението на лицата им е незаменимо с нищо друго."

Британските Пъб-ове и барове затвориха врати за почти два месеца. Правителството първо препоръча на хората да ги избягват, след това настоя заведенията да затворят врати, а на 23 март въведе карантинни мерки в цялата страна в отговор на разпространението на новия коронавирус.

