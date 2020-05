Мечка нахлу в хижа, открадна закуски и бира (ВИДЕО)

М ечка се вмъкна в планинска хижа в Тенеси и доведе своите приятели на партито.

Мишел Ейбърхарт разказва пред CNN, че в петък сутринта една мечка успяла да отвори заключената врата и влязла в хижата. Жената и нейна приятелка били вътре и си говорели, докато мъжете им били навън и играели голф.

Двете жени се скрили на горния етаж, докато мечката се разхождала из хижата. Имало и други три мечки около верандата.

We’ve seen bears break into cars, but now cabins! Friends on vacation in Gatlinburg caught the unlikely intruders.



Via Michelle Eberhart pic.twitter.com/TgOP8i0kfM