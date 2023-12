Проучване: Медоносните пчели страдат в кошерите, изградени от хора

М едоносните пчели в кошерите, създадени от човека, може би са страдали от студ ненужно в продължение на повече от век. Това се посочва в ново изследване, цитирано от Science Alert.

Според ново изследване търговските проекти на кошери се основават на погрешни научни данни.

В продължение на 119 години убеждението, че начинът, по който медоносните пчели се събират на групи, им осигурява своеобразна еволюционна изолация, е основополагащо за пчеларската практика, проектирането на кошери и изучаването на медоносните пчели. Напоследък калифорнийските пчелари поставят пчелните семейства на студено през лятото, защото смятат, че това е полезно за здравето на животните.

“Моето изследване показва, че струпването на пчелите е по-скоро бедствено поведение, отколкото доброкачествена реакция на понижаващите се температури. Преднамереното предизвикване на струпване на пчели чрез практика или лош дизайн на кошера може да се счита за лошо хуманно отношение или дори жестокост в светлината на тези открития”. Това посочва Дерек Мичъл, докторант по машинно инженерство в Университета на Лийдс.

Семействата на медоносната пчела (Apis mellifera) не спят зимен сън. В дивата природа те зимуват в кухини на дървета, където е около 18 °C, а в най-студените дни температурата достига до -40 °C, посочва Мичъл.

Но популярното разбиране за тяхното зимуване е доминирано от наблюдението на поведението им в тънки дървени кошери. Тези кошери, направени от човек, имат много различни топлинни свойства в сравнение с естественото им местообитание в дебелостенните хралупи на дървета, смята изследователят.

Оцеляване през зимния период

През студените дни в тези тънкостенни кошери пчелните семейства образуват плътни дискове от насекоми, наречени клъстери, между питите с мед. Центърът на тези дискове (ядрото) е по-малко плътен и по-топъл, той достига до 18 °C. Тук пчелите произвеждат по-голямата част от топлината, като се хранят и метаболизират захарта от меда.

По-хладните външни слоеве произвеждат много малко топлина, тъй като телесната температура на пчелите е твърде ниска. Ако температурата падне много под 10 °C, пчелите там ще умрат, казва Мичъл.

От 1914 г. академичните статии казват, че мантията "изолира" вътрешното ядро на кошера. Това означаваше, че пчеларите виждат групирането като естествено или дори необходимо. Това вярване е използвано през 30-те години на миналия век, за да оправдае отглеждането на медоносни пчели в тънкостенни кошери дори при климат от -30 °C. Това доведе до практика на държане на медоносни пчели в хладилни хранилища, за да бъдат групирани през зимата. Практиката се е изпълнявала в края на 60-те години на миналия век в Канада, посочва експертът.

През 2020 г. животновъдите охлаждат медоносните пчели през лятото, за да улеснят химическото третиране на паразитите. Това се случва в САЩ – например в Айдахо, Вашингтон и Южна Калифорния.Извън студената зима, ако пчеларите искат да лекуват заразата с акари, те обикновено трябва да намерят и поставят в клетка майката на кошера.

Борба за топлина

“Моето проучване установи, че обвивките на клъстерите действат повече като радиатор, намалявайки изолацията. Групирането не е увиване на дебело одеяло, за да се стопли, а по-скоро представлява отчаяна борба да се доредиш по-близо до „огъня“ или да умреш. Единственият плюс е, че мантията помага да се запазят пчелите, които се намират близо до външната страна живи”, Дерек Мичъл.

Тъй като температурата извън кошера пада, пчелите около мантията преминават в хипотермично изключване и спират да произвеждат топлина. Мантията се компресира, докато пчелите се опитват да останат над 10 °C, казва експертът. Той допълва, че сближаването на мантиите на пчелите увеличава топлопроводимостта между тях и намалява изолацията.

Топлината винаги ще се опитва да се премести от по-топъл район към по-студен. Скоростта на топлинния поток от сърцевината към мантията се увеличава, поддържайки живота на пчелите от външната страна на мантията.

Помислете за пухено яке - клъстерите на медоносните пчели са подобни на действието на компресиране на пухено яке, при което топлопроводимостта в крайна сметка се увеличава.

За разлика от това, когато пингвините се скупчват през антарктическата зима, всички те поддържат сърцевината на тялото си гореща при подобни температури и следователно има малък или никакъв топлообмен между пингвините. За разлика от пчелите в мантията, няма пингвини в хипотермично изключване, смята експертът.

Учените и пчеларите са пренебрегнали ролята на невидимата въздушна междина между кошера и клъстера.

Тънките дървени стени на търговските кошери действат като малко повече от граница между въздушната междина и външния свят. Това означава, че за да бъдат ефективни стените на кошера, те трябва да бъдат значително изолиращи, с 30 мм полистирол.

Това неразбиране на сложното взаимодействие между заграждението на колонията, термофлуидите (топлина, радиация, водна пара, въздух) и поведението и физиологията на медоносната пчела са резултат от това, че хората не разпознават кошера като разширения фенотип на медоносната пчела, обяснява ученият.

Няма почти никакви етични стандарти за насекомите. Но има все повече доказателства, че насекомите изпитват болка. Проучване от 2022 г. установи, че земните пчели реагират на потенциално вредни стимули по начин, подобен на реакциите на болка при хората, категоричен е Дерек Мичъл.

Спешно трябва да променим пчеларската практика, за да намалим честотата и продължителността на групирането, смята експертът.