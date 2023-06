Пчели убийци ужилили човек 250 пъти, но той оцеля

60-годишният Джон Фишер бил на разходка с кучето си Пипин в квартала в град Флорънс, когато пчели се роили. Докато Пипин успял да избяга, Фишер, който бил в инвалидна количка, бил настигнат от рояка, когато инвалидната му количка се преобърнала. Фишер бил лекуван в болницата, където му дали морфин, преди да премахнат жилата. Той споделил, че лекарите са открили повече от 250 жила в тялото му. Фишер бил изписан от болницата и сега се възстановява от стотиците ужилвания по ръцете, очите, устата, ушите, краката и гърба.

Според изследванията, пчелите убийци, известни също като африканизирани пчели, били виновни за атаката. Но като се има предвид ужасяващото прозвище на насекомите, е забележително, че Фишер е оцелял след подобна атака.

Пчелите убийци са създадени от бразилски учен, който се опитвал да комбинира огромните добиви на мед от европейските медоносни пчели с адаптираните към по-топъл климат африкански медоносни пчели, според Природонаучния музей в Лондон. Хибридните пчели мигрирали на север от Бразилия, през Южна и Централна Америка и стигнали до САЩ. През годините тяхното агресивно поведение и високата склонността им да се роят и жилят им спечелили прозвището „пчели убийци“. Противно на общоприетото схващане обаче, отровата на пчелите убийци не е по-силна от тази на европейската медоносна пчела.

В някои случаи едно ужилване от пчела е достатъчно, за да убие човек. През 2009 г. Рей Шоу, бивш президент на Dow Jones, почина, след като бил ужилен от една пчела в гаража си.

Въпреки това, ужилванията от пчели, дори от пчели убийци, рядко причиняват смърт. Всяка година приблизително 3% от хората, ухапани от насекоми, изпитват анафилаксия – тежка, потенциално животозастрашаваща реакция. Анафилаксията може да появи при хора, които знаят, че са алергични към ужилване от пчели, както и при тези, които не знаят. Според доклад от 2019 г. на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC), между 2000 и 2017 г. е имало средно 62 смъртни случая годишно от ужилвания от стършели, оси и пчели в САЩ. Според по-скорошно проучване на YouGov около 75% от американците са били ужилвани от пчела. Следователно смъртните случаи от ужилвания от пчели са редки.

