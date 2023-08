120 млн. години: Тайната за произхода на пчелите

П ървите пчели са се появили на древен суперконтинент преди повече от 120 милиона години, като са се диверсифицирали по-бързо и са се разпространили повече, отколкото се предполагаше досега, показва ново проучване, цитирано от електронното издание "Юрикалърт".

Изследването, ръководеното от експерти от Вашингтонския щатски университет, дава оценка за произхода на първите пчели.

Проектът, публикуван в изданието "Кърънт байолъджи", реконструира еволюционната история на пчелите, изследва възрастта и определя вероятното им географско разпространение по света.

Данните сочат, че са се появили в западната част на Гондвана - древен суперконтинент, който по онова време е включвал днешните Африка и Южна Америка.

"Отдавна съществува загадка относно пространствения произход на пчелите", казва доцент Сайлас Босерт от висшето училище в щата Вашингтон, който ръководи изследването заедно с колегата си Едуардо Алмейда от университета в Сао Пауло, Бразилия.

Работейки съвместно с екип от учени от цял свят, Босерт и Алмейда секвенират и сравняват гени от повече от 200 вида пчели. Те анализират и 185 различни вкаменелости на насекоми от този вид, както и с изчезнали екземпляри, разработвайки еволюционна история и генеалогични модели за историческото им разпространение.

#Bees



Bees evolved from ancient wasps that lived 120 million years ago.



This 100 million year old Pemphredonine wasp in amber is one of the closest relatives of bees.



Thérèse Coffey has approved the use of Thiamethoxam in the UK, one of the world's deadliest poisons to bees. pic.twitter.com/aeEUwBVP9i