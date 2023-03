Пчелите разкриват невидим живот, от решаващо значение за здравето ни

Г радските пчели могат да бъдат използвани за по-доброто разбиране на невидимия пейзаж на градовете, съставен от потенциално много важни за човешкото здраве микроорганизми, предаде Франс прес, позовавайки се на резултатите от ново изследване.

Авторите му, чиито заключения са публикувани в сп. "Environmental Microbiome", първоначално изучават медоносни пчели в Бруклин, Ню Йорс, след което включват в изследването си още четири града - Мелбърн, Сидни, Токио и Венеция.

Целта е да се разбере по-добре микробиомът на градовете, т.е. всички микроорганизми - бактерии, гъбички, вируси и др., които се срещат в тях.

Изследователите изказват предположението, че тези насекоми, способни да изминат повече от километър и половина около кошера си в града, могат да бъдат ценни за събирането на градските микроорганизми. По този начин може да се избегне възлагането на тази трудоемка задача на хората.

"Този подход се оказва по-подходящ за мащаба на градските пространства, отколкото други методи за вземане на проби, като например с тампон", казва съавторката на изследването Елизабет Хенаф от Нюйоркския университет.

Благодарение на него учените откриват разнообразна генетична информация, която е различна от град на град, в отпадъците, натрупани в пчелните кошери.

"Интересът към изучаването на градския микробиом се дължи на факта, че микробиомът на околната среда е много важен за човешкото развитие и здраве", казват изследователите.

Проучването се позовава на увеличаващ се брой изследвания, които доказват, че човешкото благосъстояние зависи от взаимодействията с бактерии и гъбички.

Изследователите са успели да открият следи от патоген, който се предава от котки на хора. Това предполага, че на теория e възможно пчелите да се използват като "потенциално" средство за наблюдение на определени заболявания.

