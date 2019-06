В ъв Великобритания е обявена за продан една от най-известните с паранормални явления къщи, пише Риа новости.

Имотът в графство Есекс в миналото е бил затвор за обвинени във вещерство.

Малката къща е известна като "Клетката" и собственичката й твърди, че в нея редовно се наблюдават паранормални явления.

Предлага се за 400 хил. долара. Къщата се появи на пазара и през 2016 г.

Настоящата собственичка Ванеса Мичел купила къщата през 2004 г. и смята, че е виждала зловещ призрак с вид на "дяволски козел", а неизвестна сила дръпнала косата й. Жената се е опитвала да продаде къщата многократно.

