Нощните вещици – жените, които ужасявали нацистите

Ж ените от 588-ия нощен бомбардировъчен полк на съветските военновъздушни сили – по известни като Нощните вещици – нямат нито радар, нито картечници, нито радиостанции, нито парашути. Всичко, с което разполагат на борда е карта, компас, линеал, хронометър, фенерче и моливи.

Въпреки това те успешно са извършили 30 хил. бомбардировки и са хвърлили над 23 хил. тона боеприпаси върху германските войски в продължение на четири години през Втората световна война.

Полковник Марина Раскова – „съветската Амелия Еърхарт”

Ескадрилата на Нощните вещици е пряка последица от това, че жените в СССР искат да участват активно във военните действия. Много съветски жени се уморили да играят подкрепяща роля по време на войната и искат да участват в битки на фрнтовата линия.

Още от самото начало на войната полковник Марина Раскова, пилот, известна като „съветската Амелия Еърхарт”, започва да получава писма от жени, които искат да се ангажират. Раскова приема много сериозно желанията им и отправя молба към Йосиф Сталин да организира полк от жени пилоти, които да се бият с германците. През октомври 1941 г. той удовлетворява желанието ѝ и нарежда да бъдат създадени три ескадрили, съставени изцяло от жени. Така СССР става първата страна в света, която позволява на жените да летят на бойни мисии. Единствения въздушен отряд, подчинен изцяло на жените е 588-ия нощен бомбардировъчен полк, където всички – от пилота и командира до механика, са жени.

Полкът се събира през 1942 г. в Енгелс, малко градче край Сталинград. Идват около 400 жени, които са на възраст между 17 и 26 години. Тези бъдещи бойни пилоти са посрещнати от Марина Раскова.

Летят към битка на селскостопански самолети

На младите жени са раздадени униформи, които са твърде големи за тях, тъй като просто са предназначени за мъже. Мнозина късат парчета от спалното си бельо и ги пъхат в ботушите си, за да не се изплъзнат от краката им.

Освен това жените са снабдени с остаряло оборудване. Самолетите им са селскостопански машини, които изобщо не са предназначени за битки. Този самолет – Поликарпов По-2, двуместен биплан с отворен кокпит – е направен от шперплат. Той не предлага никаква защита от природните стихии, а през нощта пилотите трябва да стискат зъби и да издържат на температури, близки до нулата, а често и минусови, смразяващи ветрове и риск от измръзнали крайници.

The 'Night Witches' were a Russian all-female bomber unit flying biplanes against the Germans in WW2. While two pilots distracted the searchlights, a third would cut her engines & glide in to drop her bombs. The regiment flew over 23,000 sorties, dropping over 3,000 tons of bombs pic.twitter.com/CJHElq5w5j — Yousafzai Tactical (@YusfzaiTactical) March 20, 2019

На всичкото отгоре самолетите са толкова малки, че могат да носят само по 2 бомби едновременно и Нощните вещици трябва да изпълняват голям брой мисии, средно по осем на нощ. Надежда Попова – легендарен командир на отряда, която има общо 852 мисии – веднъж изпълнява 18 успешни мисии за една нощ.

Освен това тези самолети са бавни, лесно запалими и нямат никаква броня. Въпреки това обаче те предлагат няколко предимства. Заради примитивната конструкция на самолета той е трудно забележим на радара, а когато се приближи до целта си, пилотът изключва двигателя и се плъзга към целта. Скоростта им на плъзгане е толкова бавна, че на земята почти няма как да бъдат предупредени.

Защо Нощните вещици

Начинът, по който пилотите се плъзгали над целта, напомнял на немците за метла на вещица и така нарекли незабелязаните нападатели Нощните вещици. Германците били толкова уплашени, че отказвали да палят цигара нощем, за да не издадат позицията си на Нощните вещици. 588-ия полк разбрал за прякора си и го приел като повод за гордост.

I've tweeted about the Soviet 'Night Witches' before, but they might have been the most badass unit of WW2. Flew crappy training biplanes, as they approached Nazi targets, they cut their engines to glide in and bomb them. Who wouldn't want to play that? #BattlefieldV pic.twitter.com/ut8YURe4D4 — Mike Stuchbery💀🍷 (@MikeStuchbery_) May 24, 2018

Германците се страхували от уменията на нощните вещици до толкова, че разпространявали слухове, че съветското правителство повишава зрението на жените с експериментална медицина, за да им даде нещо като котешко нощно виждане. Германското командване реагира, като автоматично дава престижния медал на Железния кръст на всеки германец, който успява да застреля една от Нощните вещици.

Съзнавайки техническите си недостатъци, Нощните вещици летят само през нощта и винаги по три в група: два от самолетите действат като примамки, за да отклонят прожекторите и стрелбата от третия, който има за цел да пусне бомбите. Тази тактика продължава докато и трите самолета не пуснат бомбите си над целта.

Няма магия

По време на войната Нощните вещици губят 23 пилота, включително полковник Раскова, която е чествана с първото държавно погребение на Втората световна война, а прахът е погребан в Кремъл. 23 други пилоти, включително Надежда Попова, получават престижното звание Герой на СССР.

Nadezhda Popova, one of the first military female pilots aka "Night Witch" in the Soviet Union #sheknows pic.twitter.com/M4z5xn0uQp — Lapper Daughs (@lapperdaughs) January 19, 2015

Все пак Нощните вещици са изключени от парада за Деня на победата в Москва. Причината? Техните самолети просто са прекалено бавни.

